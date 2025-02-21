İhracatçıların Rekabet Gücü Düşüyor, Çözüm Önerileri Tartışıldı

Yüksek enflasyon ve mevcut döviz kuru sonucunda ihracatçının uluslararası alanda rekabet gücünün düştüğünü vurgulayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, ihracatçının daha yüksek kurdan döviz bozdurabileceği bir sistemin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası, üyelerinin sorunlarını dinlemek, görüş ve önerilerini almak amacıyla Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nı sürdürüyor. Bu kapsamda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün başkanlığında Alüminyum, Metal ve Demir Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi İstişare Toplantısı KTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş de katıldı. Alüminyum, Metal ve Demir Ürünlerin İmalatı Meslek Komitesi Başkanı İsmail Sevinç yaptığı konuşmada, KTO'nun 2022-2026 döneminde meslek komiteleriyle bir araya geldiği istişare toplantılarının oldukça kıymetli ve verimli olduğunu söyledi. Bu toplantılar için KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve yönetim kuruluna teşekkür eden Sevinç, "Böylece sektör temsilcilerimizin sorunlarını dinleyerek ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz" dedi. Sevinç, üyelerin her türlü sorunlarında yanlarında olduklarını ifade ederek, üyeleriyle istişareleri sürdüreceklerini kaydetti.

Bu toplantılar bize ışık tutuyor

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, oda olarak şehrin ticari hayatına katkı sağlamak adına gayretle çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmaları yaparken, üyelerden gelen taleplere önem verdiklerini, bu anlamda her fırsatta istişare için bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk, "Toplantımızda müzakere edeceğimiz sektörümüze ilişkin görüş, öneri ve sorunlarla ilgili sizlerden gelen kıymetli fikirler, bizim çalışmalarımıza ışık tutacağı gibi, sektörümüzün şehrimizdeki geleceğine dönük atılması gereken adımlar için de önemli bir çıktı ortaya koyacaktır. Yapacağınız değerli katkılardan dolayı sizlere yeniden teşekkür ediyorum" dedi.

İhracat odaklı büyümeye desteğimiz sürecek

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Öztürk, şu bilgileri verdi: "TÜİK verilerine göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 5,03, yıllık bazda ise yüzde 42,12 oldu. Her ne kadar enflasyonun getirdiği zorluklarla mücadele etsek de, ihracat konusunda pozitif seyrin sürmesi, umutlarımızı yeşertiyor. İhracatta 2024 yılını yeni bir rekorla kapatan ülkemiz ve şehrimiz, 2025 yılında da iyi bir başlangıç yaptı. Ülkemizin ihracatı Ocak'ta yüzde 5,8 artarken, Konya'mızın ihracatı yüzde 12,28 artışla 276,17 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılında da ihracatla büyümeye öncelik vereceğiz."

"İhracatçılarımıza nefes aldırmalıyız"

Yüksek enflasyon ve döviz kuru ilişkisi içerisinde uluslararası pazarda rekabet gücü düşen ihracatçıya nefes aldırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Öztürk, "İhracatçıyı rahatlatmak adına daha yüksek kurdan döviz bozdurabileceği bir sistem oluşturulabilir. Böylece ihracatçı firmalarımız bir nebze nefes alabilir. Bu konudaki talebimizi sık sık dile getiriyoruz ve çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KTOTEK içerisindeki merkezlerimizden faydalanın çağrısı

KTO bünyesindeki önemli merkezlerin başarılı çalışmalar yürüttüklerini aktaran Başkan Öztürk, üyelere bu hizmetlerden faydalanmaları konusunda şu sözlerle çağrıda bulundu: "Karatay Üniversitemiz, Eğitim ve Sağlık Vakfımız, Hava Parkımız; Teknoloji ve Eğitim Kampüsümüz (KTOTEK) içerisinde yer alan Model Fabrikamız, Dış Ticaret Merkezimiz, Mesleki Eğitim Merkezimiz, Akıllı Teknolojiler Merkezimiz, Siber Güvenlik Merkezimiz, Enerji Verimliliği Merkezimiz yürüttükleri çalışmalarla şehrimize büyük kaktılar sunuyor. İşletmelerimizin verimliliğine ve sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlaması adına sizlerin de özellikle KTOTEK içerisindeki hizmetlerden faydalanmasını istiyorum. Böylece işletmelerimize kazandırdığımız artı değerler, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine doğrudan ya da dolaylı olarak olumlu şekilde yansıyacaktır."

İşkur her türlü desteğe hazır

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş de İşkur olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. İşkur'un nitelikli personel kazandırma, işverene destek olma gibi önemli faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Keleş, işverenlerle her türlü konuda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca Keleş, işverenleri Konya'da düzenlenen İstihdam Fuarı'na da davet etti.

Konuşma ve sunumların ardından soru-cevap kısmında sektör temsilcilerinin sorunları ve önerileri dinlendi. - KONYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! (Reklamdır)