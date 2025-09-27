İhracat Akademisi’nin İlk Dersi Erciyes Üniversitesi’nde Başladı

Ticaret Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "İhracat Akademisi"nin ilk dersi başladı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği protokolüyle ihracatçılara yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "İhracat Akademisi"nin ilk dersi, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından verildi.

ERÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenen ilk derste konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi işbirliğiyle son dönemlerde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İhracat Akademisi'ne önem verdiklerini belirten Altun, "İhracat uzmanlığı eğitim programının ihracat akademisi olarak tanımlanması konuyu çok daha güçlü hale getirmiş. Akademik olarak da bunun ortaya konulması katılımcılarımızın pratik hayattaki uygulamalarını bilgilerle harman edecek olması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kılıçkaya, katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Altun ve Kılıçkaya'nın yanı sıra, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Sinanoğlu, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve kursiyerler katıldı.