Haberler

İhracat Akademisi’nin İlk Dersi Erciyes Üniversitesi’nde Başladı

İhracat Akademisi’nin İlk Dersi Erciyes Üniversitesi’nde Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'İhracat Akademisi' projesinin ilk dersi, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından verildi. Program, ihracatçılara yönelik akademik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini güçlendirmek amacı taşıyor.

Ticaret Bakanlığı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen "İhracat Akademisi"nin ilk dersi başladı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği protokolüyle ihracatçılara yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin akademik ve kurumsal bir çatı altında güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "İhracat Akademisi"nin ilk dersi, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya tarafından verildi.

ERÜ Turizm Fakültesi'nde düzenlenen ilk derste konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite-sanayi işbirliğiyle son dönemlerde yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

İhracat Akademisi'ne önem verdiklerini belirten Altun, "İhracat uzmanlığı eğitim programının ihracat akademisi olarak tanımlanması konuyu çok daha güçlü hale getirmiş. Akademik olarak da bunun ortaya konulması katılımcılarımızın pratik hayattaki uygulamalarını bilgilerle harman edecek olması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Kılıçkaya, katılımcılara bilgi verdi.

Programa, Altun ve Kılıçkaya'nın yanı sıra, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Sinanoğlu, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve kursiyerler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Ekonomi
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdülhamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 319 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konservatuvar iddiaları sonrası Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı'ya ironik gönderme

İddiaların odağındaki Karadağlı'ya Gökbakar'dan gönderme
Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi

Belediye ekipleri iki zincir marketi mühürledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.