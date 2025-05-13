İGSAŞ, Türk Çiftçisine Dijital Destek ve Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları Sunuyor

İstanbul Gübre Sanayii AŞ (İGSAŞ), teknoloji tabanlı projeleri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla Türk çiftçisinin yanında yer aldığını bildirdi.

Şirketin 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasına göre, 54 yılı aşkın tecrübesiyle Türk tarım sektöründe faaliyet gösteren İGSAŞ, dijital dönüşümden sosyal sorumluluk projelerine, dikey tarımdan AR-GE çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor.

İGSAŞ tarafından geliştirilen mobil uygulama İGSAŞ APP, çiftçilere gübreleme takvimlerinden hava durumuna, sulama yöntemlerinden bitki gelişim verilerine kadar pek çok alanda dijital destek sağlıyor. Çiftçiler, interaktif harita üzerinden arazilerini işaretleyerek bu alanlara özel veri akışını takip edebiliyor ve uzmanlara doğrudan soru yöneltebiliyor.

"Toprağın İzinde" ve "Toprağıma Minnettarım" gibi projelerle çiftçilere doğru gübreleme teknikleri ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda eğitimler veren İGSAŞ, geçen yıl 24 ilde düzenlenen çiftçi buluşmalarında, akademisyen ve uzmanlar çiftçilerle bir araya geldi.

Dikey tarım ve üretim yatırımları

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama ve AR-GE Merkezi" projesinin çözüm ortağı olan İGSAŞ, Kağıthane Belediyesi binasında yer alan merkezde yıl boyunca üretim yapıyor. Geleneksel tarıma göre yüzde 95 daha az su kullanılarak yapılan üretimle, tarımda verimlilik hedefleniyor.

İGSAŞ AR-GE Merkezi ise düşük karbonlu gübrelerden yapay zeka algoritmalarına kadar çeşitli projeler geliştiriyor. Merkez, Türkiye'nin tarımsal alanda dışa bağımlılığını azaltmaya ve yerli üretimi artırmaya yönelik çözümler sunuyor.

Şirketin yeni yatırımları arasında, Samsun'da yılda 277 bin 900 ton organomineral ve kompoze gübre üretim kapasitesine sahip tesis ve Hatay'da yılda 540 bin ton üretim gerçekleştiren fabrika yer alıyor. Bu yatırımlar, gübre ithalatının azaltılması ve tarımsal üretimde dışa bağımlılığın düşürülmesi hedefleri doğrultusunda önem taşıyor.

AR-GE çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, Türk tarımının gelişimine yarım asrı aşkın bir süredir hizmet ettiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İGSAŞ olarak kuruluşumuzdan bu yana temel hedefimiz toprağa değer katmak, çiftçilerimizin üretimini artırmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek. Bu vizyon doğrultusunda Türk çiftçisinin yanında durmayı yalnızca ekonomik bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak görüyoruz. Çiftçilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak ve üretimlerini ileriye taşımak için AR-GE projelerimize, yenilikçi yatırımlarımıza ve sahadaki destek faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Gelecekte de Türk çiftçisinin yanında olarak, tarımın sürdürülebilir gelişimine birlikte yön vermeyi sürdüreceğiz."