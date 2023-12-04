Iğdır Üniversitesi'nden Yer Fıstığından Elde Edilen Yağlar

Iğdır Üniversitesi bünyesinde yetiştirilen yer fıstığından elde edilen soğuk sıkım yağları; kozmetik, aromaterapi, gıda ve sağlık alanında çeşitli ürünlere dönüştürülüyor.

Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünlerde İhtisaslaşma alanındaki çalışmalardan olan yer fıstığı, hasat sonrası işlenmek için Iğdır Üniversitesi tesislerinde yerini aldı. Iğdır Üniversitesinin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) tarafından üniversite bünyesinde kurulan "Serhat Teknopark"ta kurulan tesiste üretilmeye alınan yer fıstıkları önce üretilen alana göre ayrılıyor. Daha sonra ürün kabuklarından ayrılıyor ve tartılıyor. Üretilen yer fıstığının yağ oranlarının hesaplanması için yapılan uygulama sonrası yer fıstığının soğuk sıkım yağı alınıyor. Alınan yağdan kozmetik alanında nemlendirici, besleyici krem ve güneş kremi üretilecek.

Iğdır Üniversitesi Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü ve Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Musa Karadağ yer fıstığının sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu ve birçok farklı şekilde tüketildiğini söyledi. Karadağ yer fıstığının kozmetik firmalarının gözdesi olan biotin yönünden de çok zengin olduğunu söyleyerek, "İhtisas üniversitesi olduğumuz zamandan bu yana bu çerçevede tarımsal ürünleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek için burada çalışıyoruz. Şu an burada yer fıstığının soğuk sıkım yağını elde ediyoruz. Bu yağı özellikle kozmetik ürünlerinde, gıda takviyelerinde endüstriyel ürünlerin birçoğunda kullanıyoruz. İçerdiği yağ asitlerinden dolayı zengin bir içeriğe sahip olan fıstık yağı özellikle nemlendirici kremlerinde, güneş kremlerinde de farklı kullanımların yanında gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Bu ürünün sıkılmasından sonra çıkan posa da cilt maskesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bu üründen elde edilen her şey sadece cilt ve kozmetik kullanım dışında birçok alanda da kullanılabilmektir. Üniversite olarak katma değeri yüksek ürünlerden bir tanesi sadece. İleriki zamanlarda birçok alanda daha farklı ürünler çıkacaktır. Sadece benim alanım olan kozmetik alanında bu kadar çok ürün çıkmıştır. Bizim üniversitenin rol modeli kendi kendine yene bir üniversite olmaktır. Bizim üniversitenin gerçekleştirdiği üretim bugün birçok üniversitenin hayalidir. Biz üniversite olarak bu üretimi daha da geliştirerek üretime devam edeceğiz" dedi. - IĞDIR