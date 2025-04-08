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İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
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İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Genel Sekreter Can Akın Çağlar'ın ardından yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden ikinci profesyonel yönetici oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki istifalara bir yenisi daha eklendi. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Çağlar görevinden istifa etmişti. Bu istifanın ardından İGDAŞ'tan da istifa geldi.

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini bildirdi.

ALİ ENDER ÇOLAK KİMDİR?

Sermaye piyasaları ve enerji sektöründe uzun yıllar görev yapan ve aslen Bayburtlu olan Ender Çolak, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Ender Çolak, iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) adım attı. 1989-2008 yılları arasında SPK'da uzmanlık, daire başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca OECD Kurumsal Yönetim Komitesi ve danışma kurullarında da görev aldı.

2008 yılında özel sektöre geçiş yapan Çolak, Anel Grup'ta Finans ve Yenilenebilir Enerji'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 2011-2023 yılları arasında ise Baymak – BDR Thermea Group CEO'su olarak görev aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çolak, yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde Thunderbird School of Global Management'ta tamamladı. Ayrıca, Toronto Centre, Dünya Bankası, IFC ve Wharton School gibi kurumlarda eğitim aldı.

Öte yandan Ender Çolak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMusty:

yavas yavas dokulur simdi pislikleriniz ekrem imamoglu

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme79
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

batan gemiyi terkediyor fareler. satış hızlı başladı ama. büyük turp, yediği haramları içeride ödeyecek

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme53
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Doğalgazlarda Nisan faturalarindaki devlet indirimi yalanı baskısından istifa etmiştir..

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme131
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Haber YorumlarıWaRLocK ERC:

22 yıldır gelen bk kokusu gibimi?

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme118
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Haber YorumlarıOrhan Irmak:

ilerleyen zamanlarda kokusu çıkar

Yorum Beğen137
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Haber YorumlarıVatansever:

Yurt dışına çıkış yasağı koysunlar.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

sağlık sorunları derken karın ağrısı baş ağrısı gibi bir şey mi

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Haber YorumlarıAhmet Şahin:

alacagını almış :) yeter demiştir

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Yurtdisi kaçma girişimi yükleniyor;)

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Geçmiş olsun

Yorum Beğen32
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