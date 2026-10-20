Ifo'ya göre Alman sanayisinin yüksek teknoloji payı yüzde 20'ye geriledi

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Alman ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayisinin yüksek teknoloji araştırmalarında gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını bildirdi.

Münih merkezli Ifo, ülkelerin AR-GE harcamalarının ekonomik büyümeye etkisini inceleyen "Almanya'nın Orta Teknoloji Tuzağı" başlıklı analizini kamuoyuyla paylaştı.

Analize göre, Alman sanayisi yüksek teknoloji araştırmalarında gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor.

Ülkede sanayi alanındaki AR-GE harcamalarının sadece yüzde 20'si ilaç, yarı iletken ve havacılık-uzay gibi yüksek teknoloji sektörlerine gidiyor. Küresel yarışta yüzde 68'lik yüksek teknoloji payıyla ABD liderliği elinde bulundururken, Almanya'nın komşusu Fransa ise yüzde 46 ile orta sıralarda bulunuyor.

Veriler, Almanya ile lider ülkeler arasındaki makasın yıllardır açıldığını ortaya koyuyor.

Almanya'nın yüksek teknoloji harcamalarındaki payı 1995'teki yüzde 32 seviyesinden 2023 itibarıyla yüzde 20'ye geriledi. Aynı dönemde ABD'nin payı ise yüzde 57'den yüzde 68'e yükseldi.

Mevcut durumda Alman AR-GE harcamalarının 4'te 3'ü otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrisi gibi "orta ölçekli teknolojiler" olarak adlandırılan alanlara aktarılıyor. Almanya, küresel ölçekte bu geleneksel sektörlerde liderler arasında yer alsa da yüksek teknolojiye dönüşümde zorlanıyor.

Yüksek teknolojiye yatırım ekonomik refahı doğrudan artırıyor

Analiz kapsamında ekonomistler, 18 ülkenin 2000-2024 dönemine ait verilerini inceleyerek AR-GE harcamalarının yapısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ampirik olarak ortaya koydu.

Buna göre, bir ülkenin yüksek teknoloji payı herhangi bir yılda 10 yüzde puan daha yüksek olduğunda, takip eden 5 yıl boyunca kişi başına düşen reel ekonomik büyüme yıllık ortalama yaklaşık 0,5 yüzde puan daha fazla oluyor.

Almanya'nın AR-GE harcamalarındaki yüksek teknoloji payı, yüzde 38 olan uluslararası ortalama düzeyinde olsaydı bu durum orta vadede kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasılada (GSYH) yıllık yaklaşık 0,9 yüzde puan daha fazla büyümeyi beraberinde getirecekti.

Uzmanlar politika yapıcıları adım atmaya çağırıyor

Ifo İnovasyon Ekonomisi ve Dijital Dönüşüm Merkezi Başkanı Prof. Dr. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya, araştırmalarını geleneksel sanayi sektörlerinde yoğunlaştırıyor. Öte yandan, genel araştırma harcamalarındaki düzey farkları dikkate alındığında bile, yüksek teknoloji araştırmalarının payı daha fazla olan ülkeler genellikle çok daha güçlü büyüyor." ifadelerini kullandı.

Sadece toplam araştırma bütçesini artırmaya yönelik niceliksel hedeflerin yetersiz kaldığını vurgulayan Ifo araştırmacısı Yuchen Guo ise "Burada kritik olan sadece harcamanın miktarı değil, bu kaynağın daha yüksek büyümeye yol açan teknolojilere tahsis edilip edilmediğidir. Siyasi karar alıcılar, şirketler için riskli ve çığır açıcı inovasyon projelerini daha cazip hale getirecek çerçeve koşulları oluşturmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ifo'nun analizinde, bu çerçevede inovasyon dostu bir vergi sisteminin kurulması ve risk sermayesine erişimin kolaylaştırılması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA