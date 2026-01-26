İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Erdem, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdem, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İFM Genel Müdürü Erdem, "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" karelerini seçen Erdem, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğrafına oy verdi.

Erdem, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, her biri birbirinden anlamlı ve sanatsal açıdan estetik, teknik açıdan kuvvetli aynı zamanda da çok manalı fotoğrafları oyladıklarını kaydetti.

Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Burada birkaç senedir artan şiddette devam eden Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım, yine fotoğraf gündeminde kendine yoğun bir şekilde yer bulmuş durumda. Maalesef görmek istemediğimiz şekillerde yer bulmuş durumda. İnşallah 2026 yılında ve bundan sonraki yapacağımız tercihlerde Filistinli kardeşlerimizin ve tüm dünya mazlumlarının yüzünün güldüğü resimleri oylamak bize nasip olur."

Erdem, "Anadolu Ajansının, mazlumların sesi olma misyonunu sadece Türkiye'de değil, uluslararası camiada da yüklenmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Anadolu Ajansının değerli Genel Müdürü Serdar Bey ve tüm çalışma arkadaşlarına sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz çalışmalar çok kıymetli." dedi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.