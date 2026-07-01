Imad N. Fakhoury, IFC Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcısı oldu

Dünya Bankası Grubu'nun özel sektöre odaklanan kuruluşu Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölgesel Başkan Yardımcılığı görevine Imad N. Fakhoury atandı.

IFC'den yapılan açıklamaya göre, Dubai'de görev yapacak Fakhoury, IFC'nin yaklaşık 700 milyon kişinin yaşadığı Orta Doğu ve Orta Asya bölgesinde istihdamın artırılması ve büyük ölçekli özel sermayenin harekete geçirilmesine yönelik çalışmalarına liderlik edecek.

Farklı kalkınma düzeylerindeki ekonomileri kapsayan bölgede IFC, iş ortamını güçlendirmek, gelişmekte olan pazarlara yatırımları teşvik etmek ve istihdam ile fırsat oluşturan güçlü bir özel sektörün gelişimini desteklemek için faaliyet gösteriyor. Bölgesel Başkan Yardımcısı olarak Fakhoury, 21 ülkedeki ortaklıkları yönetecek ve büyüklüğü 11 milyar doları aşan aktif portföyden sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fakhoury, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası Grubunun özel sektör kalkınmasındaki küresel deneyiminden yararlanarak özel sermayeyi harekete geçirmek, büyümeyi desteklemek, kırılganlıktan çıkış sürecindeki ülkelere destek olmak ve bölgenin en acil ihtiyaçlarına somut çözümler sunmak üzere, böylesine kritik bir dönemde bu bölgeye hizmet edecek olmaktan onur duyuyorum. Bölgedeki büyük fırsatların önünü açmak, kaliteli istihdam yaratmak, ekonomilerin çeşitlenmesini desteklemek, çatışmalardan etkilenen ülkelerde yeniden yapılanmaya katkı sağlamak, küresel ve bölgesel şoklara karşı direnci artırmak ve ülkelerin gıda, su, enerji ile finansmana erişim alanındaki zorlukları aşmasına destek olmak, önümüzdeki dönemde önceliklerimin merkezinde yer alacak."

İmalat ve hizmetler, sürdürülebilir altyapı ile yenilikçi ve kapsayıcı finans alanlarında yatırımların ölçeğinin büyütülmesinin önemine işaret eden Fakhoury, "Amacımız, ekonomilerin rekabet gücünü artırmak ve büyümenin herkesin, özellikle kadınların, gençlerin ve yeterince hizmet alamayan toplulukların yararına olmasını sağlamak için ihtiyaç duydukları sermaye ve uzmanlığı çekmelerine yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

Fakhoury, Dünya Bankası Grubuna 2019'da katıldı

Ürdün vatandaşı olan Imad N. Fakhoury; özel yatırımlar, kamu-özel işbirliği (KÖİ), özel ekonomik bölgeler, sermaye mobilizasyonu, özel sektör çözümlerini destekleyen politika reformları, altyapı, uluslararası kalkınma ve dayanıklılık temelli mülteci müdahale planları alanlarında hem kamu hem de özel sektör deneyimine sahip bulunuyor.

Son olarak IFC'de Güney Asya Direktörü olarak görev yapan Fakhoury, Dünya Bankası Grubu'na 2019'da katıldı. Daha önce Dünya Bankasında Altyapı Finansmanı, Kamu-Özel İşbirlikleri ve Küresel Garantiler Direktörü olarak görev yaptı.

Dünya Bankası Grubu'na katılmadan önce Ürdün'de farklı hükümetlerde Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı, Kamu Sektörü Gelişimi Bakanı ve Mega Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Fakhoury, Kral II. Abdullah'ın Özel Kalem Müdürü ve Ürdün Senatosu üyesi olarak da görev aldı. Aqaba Özel Ekonomik Bölgesi'nin geliştirilmesine liderlik eden Fakhoury, büyük ölçekli KÖİ projelerine öncülük etti ve çeşitli stratejik ulusal KÖİ şirketlerinin kurucu ortakları arasında yer alarak yönetim kurullarında görev yaptı.

Imad N. Fakhoury, biyomedikal mühendisliği alanında lisans, Case Western Reserve University'den mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans, Harvard University Kennedy School of Government'dan kamu politikası alanında yüksek lisans ve Northwestern University Kellogg School of Management'tan Executive MBA derecesine sahip.