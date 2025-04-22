Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı

İDSO'dan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri

İDSO'dan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın gerçekleştireceği konserle sanatseverlerle buluşacak. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte sahne alacak.

DenizBank'ın desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu'nun koristlerine eşlik edecek.

"İstkilal Marşı" ile başlayacak programda, klasik eserlerden çocuk şarkılarına uzanan bir repertuvar sahnelenecek. Etkinlikte Türkiye'nin önde gelen bestecilerinin eserlerinin yanı sıra ilk kez seslendirilen çocuk şarkıları da yer alacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.