Şırnak'ta atıl araziler milli servete dönüştü

Şırnak'ın İdil ilçesinde atıl durumda bulunan taşlık araziler, Şırnak Valiliği öncülüğünde yürütülen proje ile tarıma kazandırılıyor.

Şırnak İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen çalışma, hem bölge çiftçisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

İdil ilçesinde atıl durumda olan 75 bin dekarlık taşlık araziler, taş temizleme projesiyle tarıma kazandırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle yürütülen dev çalışma, hem yerel çiftçilere istihdam kapısı hem de ülke ekonomisine 350 milyon liralık dev bir hasıla ile katkı sunması bekleniyor. Proje kapsamında taşlardan temizlenecek arazilerde mercimek, buğday ve arpa ekimleri başlayacak, toplanan taşlar ise köy ve yayla yollarının yapımında "altın" değerinde kullanılacak.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, projeye ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlık arazilerin temizlenerek üretime kazandırılmasının stratejik bir tarım hamlesi olduğunu vurguladı. Sezgin, "Şırnak İdil, atıl taşlık arazilerinin taşlardan temizlenmesi ve tarıma kazandırılması projesi kapsamında şuan iş makineleri taşlık arazilerde taşları toplamakta. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifeti ile kurulan kompresör taş kırma eleme tesisine taşınmaktadır. Taşlardan temizlediğimiz arazileri tarıma kazandırarak buralarda güçlü bir şekilde tarım yapma hedefindeyiz. Taşlardan temizlediğimiz alanlarda mercimek, buğday, arpa, baklagil gruplarının ekimini gerçekleştirebileceğiz bu yıl, çiftçilerimize sunmuş olduğumuz bu hizmetten dolayı ilimiz, ilçemize ekonomi katkı sağlayacaktır" dedi.

"Tertemiz arazilerde güçlü tarım"

Taşlardan temizlenen arazilerin daha önce hiç tarımsal faaliyette kullanılmadığını belirten Sezgin, bu alanların kimyasal gübre ve pestisit bulaşığı olmayan, tamamen doğal araziler olduğuna dikkat çekti. Sezgin, "Mercimek tarımının bölgemizde önemsemekteyiz. Çiftçilerimiz kırmızı mercimek üretimiyle beraber, hem katma değer bir ürün elde etmiş olacak hem de samanını bölge hayvancılığına katma değerli bir şekilde kazandırmış olacağız. Taşlardan temizlediğimiz araziler, daha önce tarımın yapılmadığı, kimyasal gübrenin kullanılmadığı, hiçbir şekilde pestisitle bulaşık olmayan tertemiz arazilerdir. Bu alanların ülke tarımına kazandırılması, hem bölgemizdeki çiftçilerimizi memnun etmekte, hem de ülke tarımına büyük bir güç kazandırmaktadır. Bu çalışmayla beraber İdil ilçemizdeki genç çiftçilerimize istihdam olanağı oluşturacak, tarımsal açıdan ilçemizi daha da güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

75 bin dekarlık dev potansiyel

Projenin ilk etabında bin 500 dekarlık alanda taş temizleme sürecinin başlatıldığını belirten Sezgin, şu ana kadar 200 dekarlık alanın temizlenme aşamasına geldiğini ve bu sezon bu alanlarda üretime geçileceğini söyledi. İdil ilçesi ve çevresinde toplam 75 bin dekar taşlık arazinin bulunduğunu kaydeden Sezgin, "Bin 500 dekarlık bir arazi ile taş temizleme sürecine başladık. Şuan 200 dekarlık bir alanı temizlemek üzereyiz. 200 dekarlık bir alanda bu sezonda tarımsal üretime geçeceğiz. Toplamda taşlardan temizlenecek İdil ilçesi ve çevresinde 75 bin dekar arazi mevcut olup, programlı bir şekilde bu arazileri taşlardan temizlemek için iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

350 milyon liralık katkı

Yürütülen çalışmaların bölge genelinde önemli bir ekonomik değer oluşturacağını ifade eden Sezgin, "Atıl durumda ki taşlık arazilerden taşların temizlenmesiyle beraber tarıma kazandırılması sonucunda bölge genelinde yapmış olduğumuz çalışma ile toplam da 350 milyon lira hasıla ülke ekonomisine katkı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Bölgede yoğun taşlık arazi varlığı nedeniyle projenin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Sezgin, taşların hem tarımı engelleyen bir unsur olmaktan çıkarıldığını hem de yol yapımında değerlendirilerek kırsal altyapıya katkı sağlandığını belirterek, "Bölge de yoğun bir taşlık arazi varlığı söz konusu olduğundan taşların temizlenmesi, bölge halkı tarafından oldukça sevinçle karşılanmıştır. Taşlık arazilerden taşların temizlenmesiyle beraber toplanan taşlar Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi marifetiyle kurulan kompresör tesisine taşınmakta, burada mıcır haline, küçük taş parçaları haline getirilerek Şırnak ili ve ilçelerinde köy, yayla yollarına dökülmektedir. Yol yapımında kullanılmaktadır. Bundan dolayı da hem köylümüz, hem çiftçimiz memnuniyet duymaktadır" dedi. - ŞIRNAK