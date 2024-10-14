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İçtur, ATSO'dan 'Kurumlar Vergisi' Ödülü Aldı

İçtur, ATSO'dan 'Kurumlar Vergisi' Ödülü Aldı
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IC Holding bünyesinde yer alan İçtur, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen '142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri' töreninde 'Kurumlar Vergisi' alanında ödül kazandı. Şirket, 2022-2023 yılı vergi rekortmenleri arasında Antalya'da ikinci sırada yer alıyor.

IC Holding bünyesinde yeme-içme hizmetleri sunan İçtur, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri" töreninde "Kurumlar Vergisi" alanında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Holding çatısı altında, başta havalimanları ve otoyollar olmak üzere geçiş yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kaliteli ve güvenli yeme-içme hizmeti sunan İçtur, ATSO tarafından düzenlenen "142. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri" töreninde ödül almaya hak kazandı.

2022 ve 2023 yılı vergi rekortmenlerinin açıklandığı törende İçtur Yiyecek ve İçecek Hizmetleri, "Kurumlar Vergisi Tüzel Kişi" kategorisinde Antalya'da ikinci sırada yer aldı.

IC Holding Turizm Grubu Mali İşler Direktörü İsa Ergin, ödülü Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk'ün elinden aldı.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan katıldı.

Yeme-içme alanında yenilikçi bakış açısıyla hizmet sunan İçtur, Antalya Havalimanı'nda 57, İstanbul Havalimanı'nda 27, otoyol tesislerinde 24, Çeşme Marina'da 7 ünite olmak üzere Türkiye genelinde 100'den fazla noktada faaliyet gösteriyor.

"Via" markasıyla da hizmet veren İçtur, dünyaca ünlü zincir markalarla işbirliği yaparak hizmet ağını her geçen gün genişletiyor. İçtur, Antalya ve İstanbul Havalimanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliği yaparak tüketicilere kaliteli ve güvenli hizmetin sunulmasını sağlıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

Bahar Özel istanbul Ekonomi Antalya Turizm

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