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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - IC İçtaş İnşaat'ın, inşaat çalışmalarını sürdürdüğü Sarıyer- Kilyos Tüneli projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturan Kuzey Çevre Otoyolu'nda süre uzatımı konusu bir kez daha gündeme geldi. IC İçtaş'ın, bu yıl sonu tamamlanması beklenen Sarıyer-Kilyos Tüneli yatırımı kapsamında işletme süresinin uzatılması konusunda talebi olduğu ifade edildi.

Türkiye'de, son 20 yılda yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle araç geçiş garantilerinin euro ya da dolar üzerinden belirlendiği, çok sayıda köprü ve otoyol projesi hayata geçirildi. Muhalefet, bu projeleri, araç geçiş garantileri tutmadığı ve devlet yüklü miktarda garanti bedeli ödediği için eleştiriyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturan Kuzey Çevre Otoyulu da YİD modeliyle inşa edildi. Söz konusu projeleri, IC İçtaş ve o dönemdeki ortağı Astaldi üstlendi.

IC İçtaş, bu kapsamda halen Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'ni de inşa ediyor. Bu projenin yapım çalışmalarına 2022 Mayıs'ta başlandı. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, ikisi gidiş, ikisi geliş olmak üzere 4 şeritli ve çift tüplü inşa edilen projenin toplam uzunluğu, bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometre.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, projenin yıl sonuna dek tamamlanmasının hedeflendiğini belirterek, "Kilyos'tan Sarıyer'e 35 dakika süren seyahat süresi, 5 dakikaya düşecek" dedi.

YENİ SÜRE UZATIMI

Sarıyer-Kilyos Tüneli projesi kapsamında Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilgili bölümü için süre uzatımı konusu gündeme geldi.

Projeye yakın kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, IC İçtaş'ın, Sarıyer-Kilyos Tüneli yatırımı kapsamında işletme süresinin uzatılması konusunda talebi olduğunu olduğunu ifade etti. Kaynaklar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2028 yılında, Kuzey Marmara Otoyulu'nun tamamının da 2030 yılında kamuya devredileceğini belirterek, "Süre uzatımı talebiyle ilgili henüz bir karar alınmadığını biliyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE SÜRE UZATILDI

İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ - Astaldi Ortak Girişim Grubu, en kısa yapım ve işletim süresi olan "10 yıl 2 ay 20 gün"lük teklifle kazandığı ihalenin ardından 2013 yılında inşaatına başladığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 2016 yılında hizmete sundu.

Projenin, sözleşmeye bağlanan işletme süresinin sonunda kamuya devri bekleniyordu. Ulaştırma Bakanlığı, proje kapsamında yaptırılan ek işler üzerine, işletme süresini 2024 yılından 2028 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar uzattı.

Kaynak: ANKA