IC Enterra, Hatay'da 100 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali İçin 65 Milyon Dolar Finansman Anlaşması İmzaladı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Hatay'da inşa ettiği 100 megavat kapasiteli YEKA Erzin-2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile toplam 65 milyon dolarlık finansman anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AIIB ve TSKB ile yapılan anlaşma, IC Enterra'nın sürdürülebilir büyüme yolunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kapasitesi 100 megavata ulaşan ve yıllık ortalama 248 bin megavatsaat elektrik üretmesi öngörülen santral, yaklaşık 155 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Yıllık 157 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek santral, Türkiye'nin sürdürülebilir elektrik arzına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık, projenin Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi ve bölgesel kalkınmayı destekleyen bir yatırım olarak öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma sayesinde kredi maliyetlerimizi düşürürken vade avantajı da elde ettik. Böylece gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlar için de daha sağlam bir finansal zemin oluşturmuş olduk. 2023'te büyük bir felaket yaşayan Hatay'da ekonomik ve sosyal hayatın yeniden canlanmasına katkı sunacak bir projeyi hayata geçirmekten de büyük gurur duyuyoruz. YEKA Erzin-2 GES ile Türkiye'nin sahip olduğu yüksek güneş potansiyelini değerlendirerek karbon salımlarını azaltıyor, gelecek nesiller için temiz, güvenilir ve erişilebilir enerji kaynaklarını güvence altına alıyoruz."