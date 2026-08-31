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Hazine'nin 3 aylık iç borçlanma stratejisi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 801,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 828,5 milyar liralık iç borç servisine karşılıki 801,4 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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