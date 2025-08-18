IBS Sigorta'dan "Arama Konferansı Sonuç Raporu"na ilişkin değerlendirme

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) yayımladığı "Arama Konferansı Sonuç Raporu"nun, sektörün mevcut durumunu değerlendirmekle kalmadığını, 2030 vizyonuna yönelik stratejik bir yol haritası sunması açısından da önemli bir doküman olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSB'nin açıkladığı rapor, sektör temsilcilerinden ilgi gördü.

Açıklamada rapora ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Çiftçi, raporun, sigortacılık ekosistemindeki tüm paydaşlar için ortak yön çizdiğini aktardı.

Çiftçi, raporun, gelecek odaklı anlayışla riskleri, fırsatları ve gelişim alanlarını net biçimde ortaya koyduğunu vurgulayarak, rapordaki özellikle dijitalleşme, sürdürülebilirlik, veri analitiği ve regülasyon alanlarında ortaya konan stratejik önceliklerin, sektör için önemin olduğunu kaydetti.

Murat Çiftçi, "Bu rapor, sektörümüzün mevcut durumunu değerlendirmekle kalmıyor, 2030 vizyonuna yönelik stratejik bir yol haritası sunması açısından da son derece kıymetli bir doküman olarak dikkati çekiyor. Sigortacılık ekosistemindeki tüm paydaşlar için ortak bir yön çiziyor, gelecek odaklı bir anlayışla riskleri, fırsatları ve gelişim alanlarını net biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Raporu, organizasyonel planlamalarıyla örtüştürdüklerini ve aksiyon planlarını bu çerçevede revize ettiklerini belirten Çiftçi, çıktılar sayesinde sektörde daha yüksek sinerji ve işbirliği olanaklarının doğacağını, bu sayede de daha dirençli ve kapsayıcı sigorta yönetim yapısının kurulacağını öngördüklerine işaret etti.

Çiftçi, sektörün gelecek dönemde üzerine eğilmesi gereken üç temel başlık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunlar, veri odaklılık ve yapay zeka entegrasyonu, iklim riskleri ve sürdürülebilirlik ile insurtech işbirlikleri olarak sıralanıyor. Sektör olarak karar alma süreçlerini daha hızlı ve isabetli hale getirebilmek için veriye dayalı analiz kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Diğer taraftan iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin artışı nedeniyle risk modelleme sistemlerinin güncellenmesi, yeni ürünler geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğe dayalı poliçeler artık bir tercih değil, zorunluluk. Ayrıca startup ekosistemiyle daha sıkı temas halinde olunmalı. Yenilikçi teknolojilerle birlikte müşteri deneyimi, fiyatlandırma ve hasar yönetimi alanlarında büyük kazanımlar elde edebiliriz."

"Makro riskler daha karmaşık hale geldi"

Murat Çiftçi, 2030'a doğru ilerlerken, sigorta ve reasürans sektörünü etkileyen makro risklerin kapsamının genişlediğini ve daha karmaşık hale geldiğini ifade etti.

Karmaşıklıkların başında "Küresel Ekonomik Dalgalar ve Finansal Dengesizlikler"in geldiğini anlatan Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Artan enflasyon baskısı, faiz oranlarındaki oynaklık ve jeopolitik gerilimler, sigorta sektörü açısından hem yatırım gelirleri üzerinde hem de risk iştahında dalgalanmalara neden oluyor. Bu tür belirsizlikler, sermaye planlaması ve uzun vadeli risk modellemesi açısından daha fazla dikkat gerektiriyor. Önemli risklerin ikinci sırasında, iklim temelli doğal afetler yer alıyor. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) raporları ve bölgesel veri analizleri, ekstrem hava olaylarının sıklığı ve etkisinin arttığını net biçimde ortaya koyuyor."

Çiftçi, deprem, sel ve orman yangını gibi doğal afet riski yüksek olan ülkelerde, durumun, hem risk primlerini yukarı çektiğini hem de reasürans kapasitesine erişimi daha kritik hale getirdiğini vurgulayarak, "Bu noktada bölgesel farkındalıkla geliştirilecek ürünler, sektörün sürdürülebilir büyümesinin anahtarı olacak. Dijitalleşmeyle gelen yeni nesil tehditler de büyük önem arz ediyor." ifadelerine yer verdi.

Siber saldırılar, yapay zeka kaynaklı güvenlik açıkları, veri manipülasyonu ve dijital dolandırıcılık gibi risk türlerinin, sadece teknik bir mesele olmadığını, kurumsal sürdürülebilirliğin ve itibarın temel bileşenleri haline geldiğini belirten Çiftçi, bu nedenle sigorta çözümlerinin de çok daha entegre ve dinamik olması gerektiğine işaret etti.

Çiftçi, çok katmanlı risk ortamında müşterilere yalnızca poliçe temelli bir hizmet değil, aynı zamanda proaktif risk yönetimi vizyonu sunduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yaklaşımımızın temel yapı taşlarından biri, dünyanın önde gelen bağımsız brokerlerinden biri olan UIB (United Insurance Brokers) ile olan stratejik iş ortaklığımızdır. UIB'nin global reasürans piyasasındaki konumundan ve derinlemesine uluslararası tecrübesinden aldığımız güç sayesinde, Londra, Singapur ve Dubai gibi finansal merkezlerde doğrudan işlem yapabilme kabiliyetine sahibiz."

İşbirliğinin, küresel piyasalara erişimlerini güçlendirirken, aynı zamanda yerel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş uluslararası çözümleri hızlıca sunabilmesini sağladığını aktaran Çiftçi, risk transferinden kapasite yönetimine, büyük kurumsal dosyalardan özel yapılı programlara kadar çok geniş bir yelpazede hareket edebildiklerini, müşterilere sadece güvence değil, küresel bir sigorta vizyonu sunduklarını kaydetti.

Çiftçi, "2030'a yaklaşırken, sadece risklere karşı hazırlıklı değil, aynı zamanda bu riskleri fırsata dönüştürebilecek kapasitede olmak sektörümüz açısından belirleyici olacak. IBS olarak bu vizyonun parçası olmaktan ve sektöre yön veren çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.