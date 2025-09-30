İbrahim Çeçen Vakfı'ndan Genç Şefler İçin Özel Etkinlik

İbrahim Çeçen Vakfı, Gastronomi Birliği Derneği işbirliğiyle gençleri profesyonel mutfakla buluşturan "Zirvenin Şefleri" projesi kapsamında özel gastronomi etkinliği düzenledi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, IC Hotels Santai Family Resorts'ta gerçekleştirilen etkinlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen 13 öğrenci yer aldı.

Gençler, otelin yönetici şefi Murat Bayraktar ile "Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler" kitabındaki reçetelerden yemekler hazırladı. Hazırlanan lezzetler, 24 genç yeteneğin sunumuyla misafirlere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, kendileri için etki yaratmanın yalnızca bugünü iyileştirmek değil, geleceğe de kalıcı bir miras bırakmak olduğunu belirtti.

Çeçen, vakıf olarak bugüne kadar 18 binden fazla öğrenciye burs sağladıklarının bilgisini paylaşarak, "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi başta olmak üzere, farklı coğrafyalarda hizmet veren 11 eğitim kurumunun yanı sıra sosyal ve kültürel merkezler hayata geçirdik. Kadınların güçlenmesinden gençlerin spor ve sanatla buluşmasına kadar pek çok kalıcı eser ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Bilgi, deneyim ve emeği paylaşarak gençlerle üretme ve dönüşme vizyonunu, dayanışmacı filantropi anlayışlarıyla buluşturduklarını kaydeden Çeçen, bu anlayışın en güçlü yansımalarından biri olan Zirvenin Şefleri Programı'nın bir dönüşüm hikayesi olduğunu aktardı.

Çeçen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde kurdukları endüstriyel mutfak laboratuvarının bugüne kadar yüzlerce genci profesyonel şeflerle buluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onların yalnızca meslek değil, aynı zamanda kimlik ve öz güven kazanmalarına destek oldu. Gerçekleşen bu özel gecede de Ağrılı öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen 13 öğrencinin hayalleri tabaklara yansıdı."

"Gastronomiyle iyileşen hayatları desteklemeye devam edeceğiz"

Projenin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar 350 genci profesyonel mutfakla buluşturduklarını anlatan Çeçen, şunları kaydetti:

"Katılımcılarımızın yüzde 60'ının kadın olması, yalnızca gastronomi alanında değil, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda da güçlü bir adım oldu. Bundan sonraki dönemde gastronominin farklı prensiplerini de projemizin çatısı altında bir eğitim programına dahil ederek gençlerimize yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz. Yeni dönemle birlikte gastronomiyle iyileşen hayatları desteklemeye ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Gençlerin gastronomi yolculuklarına değer katmaya devam edeceğiz"

Gastronomi Birliği Derneği Başkanı Tunç Uluç da amaçlarının, mutfakta ve serviste emeği geçen tüm ekibi, onları destekleyen yöneticileri ve sofralara lezzet katan üreticileri onurlandırmak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda öğrencilerin profesyonel gastronomi dünyasıyla buluşmalarını sağlayan etkinlikler ve çalıştaylar düzenliyoruz. Bu sayede öğrenciler yalnızca teknik bilgi kazanmakla kalmıyor, öz güvenlerini geliştiriyor, sektörle tanışıyor ve değerli network fırsatlarına erişiyor. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de bizim için çok kıymetli, İbrahim Çeçen Vakfı gibi eğitim ve gençlik alanında önemli projeler geliştiren kurumlarla işbirliği yaparak, gençlerin gastronomi yolculuklarına değer katmaya devam edeceğiz."