Haberler

IBM, Confluent'ı satın alacağını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IBM, veri akışı platformu Confluent'in tüm hisselerini hisse başına 31 dolar karşılığında satın alacağını açıkladı. Bu satın alma ile birlikte IBM, yapay zeka alanında kurumsal bilgi teknolojileri için akıllı bir veri platformu sağlamayı hedefliyor.

NEW IBM, veri akışı platformu Confluent'in tüm hisselerini, hisse başına 31 dolar karşılığında, 11 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

IBM'den yapılan açıklamada, kurumsal üretken yapay zeka alanında kullanılması için akıllı bir veri platformu oluşturmak üzere Confluent ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Şirketin tüm hisselerinin hisse başına 31 dolar karşılığında, 11 milyar dolarlık işletme değeriyle satın alınması için anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, satın alma işleminin 2026 ortasında tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, "Confluent'in satın alınmasıyla IBM, yapay zeka için özel olarak tasarlanmış, kurumsal bilgi teknolojileri için akıllı veri platformu sağlayacak." ifadesini kullandı.

Confluent CEO'su Jay Kreps de "IBM'e katılma ve IBM'in pazara giriş uzmanlığı, küresel ölçeği ve kapsamlı portföyü ile stratejimizi hızlandırma potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. Confluent'in IBM'in bir parçası olmasıyla birlikte inşa edeceğimiz geleceği sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title