İBB'nin Seyrantepe'deki İSPARK Katlı Otoparkının filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK'ın Seyrantepe'deki katlı otoparkında araç kiralama şirketlerine ait onlarca sıfır araç görüntülendi. İddialara göre, bu alanlar İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralanıyor.

İBB'nin Seyrantepe'deki İSPARK Katlı Otoparkında onlarca sıfır ile kiralama şirketlerine ait otomobil görüntülendi. Araçların bulunduğu alanların İBB tarafından filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK'ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) Kağıthane Seyrantepe'de bulunan katlı otoparkında araç kiralama şirketleri ve otomobil galerilerine ait olduğu iddia edilen onlarca araç görüntülendi.

Sıfır araçların bulunduğu katların firmalara kiralandığı iddia edildi