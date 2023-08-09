İBB'den 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak iddialarına yalanlama

65 yaş üstünün ücretsiz taşıma hakkının iptal olacağına yönelik iddialarla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Son dönemde bazı belediyelerin 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım hakkını iptal etmesinin ardından İstanbul için de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, iddiaları yalanlayarak uygulamanın devam edeceğini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ SEYAHAT ETMEYE DEVAM EDECEK

Konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BURDUR VE AKSARAY'DA ÜCRETSİZ TAŞIMAYA SON

Geçtiğimiz günlerde Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacağını duyurmuştu.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk de, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıklamıştı.