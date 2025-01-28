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IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

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Son dönemde dijital bankacılık uygulamaları üzerinden dolandırıcılık olaylarının artması üzerine BDDK düğmeye bastı. Yeni uygulamaya göre IBAN'la EFT ve havale işlemlerinde para transferinde çifte doğrulama sistemine gidilecek.

Son yıllarda vatandaşların bilgileri ve rızaları olmadan mobil uygulamalarına erişilerek para transferleri yapılmasıyla ilgili dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. BDDK internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden IBAN'la yapılan para transferlerinde yeni bir güvenlik tedbirini uygulamaya alacak.

PARA TRANSFERİNDE "ÇİFTE DOĞRULAMA" DÖNEMİ

Buna göre IBAN'la para transferinde çifte doğrulama sistemine geçilecek. Para transferinde sadece bankadan onay isteme mesajı yeterli olmayacak.

İŞTE DOLANDIRILICILIĞA KARŞI ALINACAK YENİ ÖNLEMLER

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

  • Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.
  • Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.
  • Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.
  • İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.
  • Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.
  • Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.
  • Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Daha bilmiyorlarki ne çıkarsınlar bıktık Yeniden Refah Partisi nin gelmesi şart oldu artık..

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Devletten başka dolandırıcı göremiyorum ben, bunlara göz yuman devleti yönetenler en büyğk dokandırıcı onlar!!!

Yorum Beğen21
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Haber Yorumlarıİbrahim Çakmak:

zaten vardı cift doğrulama kaldırdılar heralde bu sene bankalar oyle söyledi dolandırıcılık artınca gıne getırdıler

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Haber YorumlarıXeyati 2:

geç kalınmış bunları çok daha önce yapılmalıydı.

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