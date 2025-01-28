IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

Son yıllarda vatandaşların bilgileri ve rızaları olmadan mobil uygulamalarına erişilerek para transferleri yapılmasıyla ilgili dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. BDDK internet bankacılığı ya da mobil uygulamalar üzerinden IBAN'la yapılan para transferlerinde yeni bir güvenlik tedbirini uygulamaya alacak.

PARA TRANSFERİNDE "ÇİFTE DOĞRULAMA" DÖNEMİ

Buna göre IBAN'la para transferinde çifte doğrulama sistemine geçilecek. Para transferinde sadece bankadan onay isteme mesajı yeterli olmayacak.

İŞTE DOLANDIRILICILIĞA KARŞI ALINACAK YENİ ÖNLEMLER

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle: