82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi Brezilya'da başladı

RIO DE Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 82. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde başladı.

Birliğin 8 Haziran'a kadar sürecek etkinliğinin açılışında konuşan IATA Kuzey Asya Bölge Başkan Yardımcısı Xie Xingquan, Çin'in hava taşımacılığına ilişkin bilgi verdi.

Xie, Çin'in yurt içi ücretli yolcu kilometresi (RPK) trafiğinin bu alandaki küresel trafiğin yüzde 30'unu oluşturduğunu söyledi.

Çin'in 2025 yılında dünyanın en büyük 10 pazarı arasında uluslararası yolcu sayısında yıllık bazda yüzde 17,5 ile en yüksek büyümeyi kaydettiğini dile getiren Xie, "Hava yolu rota sayısı 2015-2025 döneminde yüzde 64 arttı. Çin havacılık sektörünün yıllık geliri 115 milyar dolara ulaştı. Ülkede kayıtlı uçak sayısı 4 bin 574 olarak hesaplandı." açıklamasında bulundu.

Çin'de yaklaşık 900 milyon kişinin hayatında hiç uçakla seyahat etmediğini vurgulayan Xie, öte yandan 2025 yılında Çin'i ziyaret eden uluslararası ziyaretçi sayısının 35,17 milyona ulaştığını ve bu rakamın yıllık bazda yüzde 30,5 artış gösterdiğini söyledi.

Akıllı havalimanı uygulamalarının yaygınlaştığını belirten Xie, "Çin'in lojistik altyapısı modernize ediliyor. 2025 yılı sonu itibarıyla dijital yuan cüzdanlarının sayısı 230 milyonu aşarken, toplam işlem hacmi 16 trilyon yuanın üzerine çıktı." diye konuştu.

Çin'in yerli yolcu uçağı C919'un hizmete girmesinin de ülkenin havacılık sektörüne yeni bir dinamizm kazandırdığını belirten Xie, "Çin, şu anda iç hat yolcu trafiğinde dünyanın ikinci büyük pazarı konumunda bulunuyor. İç hat trafiği geçen yıla göre yüzde 4,7 büyüme kaydetti." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası yolcu trafiği Kovid-19 salgını öncesi seviyelere tam olarak ulaşamadı"

Xie Xingquan, küresel hava taşımacılığında toparlanmanın devam ettiğini ancak uluslararası yolcu trafiğinin henüz Kovid-19 salgını öncesi seviyelere tam olarak ulaşamadığını söyledi.

Uluslararası yolcu trafiğinin 2019 seviyelerinin yaklaşık yüzde 80-85'ine geri döndüğünü belirten Xie, Çin'in en önemli uluslararası pazarlarından biri olan Kuzey Amerika hattının ise toparlanmada en zayıf performansı gösteren büyük pazar olmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Xie, "Kuzey Amerika ile Çin arasındaki hava trafiği halen 2019 seviyelerinin yaklaşık yüzde 60'ında bulunuyor. Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'e yönelik hava trafiği ise salgın öncesi seviyelere büyük ölçüde ulaştı." şeklinde konuştu.

Orta Doğu pazarında yolcu trafiğinin 2019 seviyelerinin yüzde 96,8'ine yükseldiğini aktaran Xie, buna karşın bölgede yaşanan jeopolitik gerilimler ve çatışmalar nedeniyle söz konusu hatta son dönemde yüzde 5,5'lik bir gerileme görüldüğünü söyledi.

Çin'in havacılık altyapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Xie, ülkede tarifeli uçuşların gerçekleştirildiği 249 havalimanı bulunduğunu belirtti.

Xie, havalimanı sayısının tek başına yeterli bir gösterge olmadığını vurgulayarak, Çin'deki havalimanlarının yüzde 30'dan fazlasının yılda 1 milyonun üzerinde koltuk kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

ABD ile karşılaştırıldığında Çin'deki büyük ölçekli havalimanlarının payının dikkati çektiğini belirten Xie, ABD'de havalimanı sayısının daha fazla olmasına rağmen yıllık 1 milyonun üzerinde kalkış koltuğu kapasitesine sahip havalimanlarının oranının yaklaşık yüzde 35 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.