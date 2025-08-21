Hyundai Motor Türkiye'den Depremden Etkilenen Gençlere Özel Kamp

Hyundai Motor Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençler için özel bir kamp düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai'nin "Progress for Humanity" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen kamp, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinin "Continue Hope" başlığı altında hayata geçirildi. Etkinlik, katılımcı gençlere eğitim, motivasyon ve ilham sunmayı amaçladı.

Kampa katılan 20 genç, alanında uzman yedi eğitimci ve iki klinik psikolog eşliğinde dört gün boyunca eğitim, sanat, spor, müzik, drama, girişimcilik ve kişisel gelişim temalarını kapsayan atölyelere katıldı. Bu süreçte gençler hem bireysel potansiyellerini keşfetme hem de ortak üretim deneyimi yaşama imkanı buldu.

Kamp programı, gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamak amacıyla beş temel eğitim teması çerçevesinde yapılandırıldı. Bu temalar, duygusal dayanıklılık ve kişisel güç, gelecek vizyonu ve yaratıcı çözümler, bütünsel sağlık ve aktif yaşam, toplumsal bağlantı ve sanatsal ifade ile doğa, bilim ve keşif olarak belirlendi.

Kamp süresince gençlere bireysel gelişim fırsatlarının yanı sıra toplumsal bağlarını güçlendirecek deneyimler de sunuldu. Program, katılımcıların hem mevcut becerilerini geliştirmelerine hem de gelecek hedefleri doğrultusunda ilham almalarına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alex Kim, çocukların ufkunu genişletecek, hayallerini besleyecek projelere katkı sağlamayı sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Gelecek neslin eğitim hayatını, yetenek gelişimini ve iyi oluş hallerini destekleyen projelere katkı sunuyoruz." ifadesine yer verdi.