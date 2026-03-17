Hürmüz Boğazı'ndan son 3 günde 15 gemi geçti

Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin kısıtlı kalmaya devam ettiği ve son 3 günde Boğaz'dan 15 geminin geçiş yaptığı belirlendi.

Anlık veri takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği sınırlı kalmaya devam ediyor.

Boğaz'dan son 3 günde 15 geminin geçiş yaptığı belirlenirken, bunlardan 8'ini kuru yük gemileri, 5'ini tankerler ve 2'sini LPG taşıyan gemiler oluşturdu.

Geçişlerin yüzde 87'si Boğaz'dan çıkış yönünde gerçekleşti, birçok gemi, İran karasularından geçerek "alışılmadık rotalar" izledi.

Boğaz'dan son 3 günde geçen gemilerin yalnızca yüzde 13'ü Körfez'e giriş yaptı. Bu durum trafik akışındaki dengesizliğin sürdüğünü gösteriyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran'ın misilleme saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapalı olduğunu bildirmişti.