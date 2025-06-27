Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken Kayseri'nin ilk kadın sağlığı merkezi Hüma Hastanesi de, ekonomik krizle sarsıldı. 20 milyon dolarlık yatırımla gündeme gelen hastane, konkordato ilan etti. Hastanenin son dönemde art arda doktor istifalarıyla sarsıldığı da gelen bilgiler arasında.

Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya son eklenen ise Kayseri'de 2004 yılında kurulan ve kadın sağlığı alanında öncü olan Hüma Hastanesi oldu.

KONKORDATO İLAN ETTİLER

21 yıllık geçmişiyle kentte önemli bir yere sahip olan hastane, 20 milyon dolarlık yatırımla yenilenen Crowne Plaza oteli ve eski bir AVM'yi hastaneye dönüştürme projesiyle dikkat çekmişti. Ancak, yüksek maliyetler ve finansal yönetim sorunları, hastaneyi konkordato ilan etmeye zorladı.

YÜKSEK MALİYETLİ YATIRIMLAR KRİZE SÜRÜKLEDİ

Hastane yönetimi, ekonomik sorunlara çözüm bulmak için konkordato sürecini başlattı. Kayseri Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararla, Hüma'nın borçlarını yapılandırması bekleniyor. Kentte, hastanenin yaşadığı mali krizin, özellikle yüksek maliyetli yatırımlardan kaynaklandığı konuşuluyor. Başyazıcılar'a ait eski BYZ Garaj AVM'sini kiralayıp hastaneye dönüştüren Hüma, aynı bölgede eski Ommer Oteli'ni de Crowne Plaza olarak yeniden hizmete açmıştı.

Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

DOKTORLAR ART ARDA İSTİFA EDİYOR

Hastanenin son dönemde art arda doktor istifalarıyla sarsıldığı da gelen bilgiler arasında. Çalışanlar arasında belirsizlik hakimken, hastane yönetiminin çeklerle gayrimenkul ve araç alımı yaparak nakit sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor. Bu süreçte, bazı işlemlerin tefecilik kapsamına girip girmediği yetkililerce inceleniyor. Alacaklılar ise konkordato sürecini umut olarak görüyor.

Hüma, 2006'da yataklı tedavi merkezi haline gelerek büyümesini sürdürmüş, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşmıştı. Ancak, "Avrupa'nın en büyük kadın sağlığı merkezi" olma hedefiyle yapılan son yatırım, mali sorunlar nedeniyle sekteye uğramış görünüyor. Vatandaşlar, Crowne Plaza projesinin akıbetini merak ediyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
61 yaşındaki sevgililer başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

61 yaşındaki sevgililer korkunç halde bulundu
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı

Benzema, Türkiye'den aldığı teklifi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

8.5 milyon euro maaşı bırakıp 850 bin euro'ya imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.