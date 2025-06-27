Hüma Hastanesi konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya son eklenen ise Kayseri'de 2004 yılında kurulan ve kadın sağlığı alanında öncü olan Hüma Hastanesi oldu.

KONKORDATO İLAN ETTİLER

21 yıllık geçmişiyle kentte önemli bir yere sahip olan hastane, 20 milyon dolarlık yatırımla yenilenen Crowne Plaza oteli ve eski bir AVM'yi hastaneye dönüştürme projesiyle dikkat çekmişti. Ancak, yüksek maliyetler ve finansal yönetim sorunları, hastaneyi konkordato ilan etmeye zorladı.

YÜKSEK MALİYETLİ YATIRIMLAR KRİZE SÜRÜKLEDİ

Hastane yönetimi, ekonomik sorunlara çözüm bulmak için konkordato sürecini başlattı. Kayseri Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararla, Hüma'nın borçlarını yapılandırması bekleniyor. Kentte, hastanenin yaşadığı mali krizin, özellikle yüksek maliyetli yatırımlardan kaynaklandığı konuşuluyor. Başyazıcılar'a ait eski BYZ Garaj AVM'sini kiralayıp hastaneye dönüştüren Hüma, aynı bölgede eski Ommer Oteli'ni de Crowne Plaza olarak yeniden hizmete açmıştı.

DOKTORLAR ART ARDA İSTİFA EDİYOR

Hastanenin son dönemde art arda doktor istifalarıyla sarsıldığı da gelen bilgiler arasında. Çalışanlar arasında belirsizlik hakimken, hastane yönetiminin çeklerle gayrimenkul ve araç alımı yaparak nakit sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor. Bu süreçte, bazı işlemlerin tefecilik kapsamına girip girmediği yetkililerce inceleniyor. Alacaklılar ise konkordato sürecini umut olarak görüyor.

Hüma, 2006'da yataklı tedavi merkezi haline gelerek büyümesini sürdürmüş, kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlaşmıştı. Ancak, "Avrupa'nın en büyük kadın sağlığı merkezi" olma hedefiyle yapılan son yatırım, mali sorunlar nedeniyle sekteye uğramış görünüyor. Vatandaşlar, Crowne Plaza projesinin akıbetini merak ediyor.