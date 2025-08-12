Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok

Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
Güncelleme:
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den ilk tepki: Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027'nin her iki yarısı için ise yüzde 4 zam teklif etti. Bu teklife tepki gösteren Memur-Sen "Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok" diyerek pazarlığa kapıyı kapattı.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi, sendikaların sert tepkisine neden oldu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren görüşmeler kapsamında hükümet, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027 yılının her iki yarısı için ise yüzde 4 zam önerisinde bulundu.

"ORTADA PAZARLIK YAPACAK BİR TEKLİF YOK"

Teklifin açıklanmasının ardından Memur-Sen'den sert bir yanıt geldi. Konfederasyon, "Ortada pazarlık yapacak bir teklif yok" diyerek hükümetin önerisini kabul edilemez buldu. Memur-Sen yönetimi, mevcut ekonomik koşullar, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında bu oranların memur ve emekli memur maaşlarında reel bir iyileşme sağlamayacağını vurguladı.

"TEKLİF 19 SANİYE BİLE ÜZERİNDE DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın zam teklifinin ardından yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 gün bu teklif için mi bekledi? Bu rakamlar kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle hiç uyuşuyor mu? Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif ücret adaletsizliğini gidermez. Cumhurbaşkanımızın kamu çalışanları arasındaki ücret adaleti kriterini bu teklif sağlıyor mu, buradan kamu işverenine soruyorum.

"MEMURLARIN VE EMEKLİLERİN KAYBEDECEK 2 YILI DAHA YOK"

Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Teklif demiyorum, bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan, farazi oluşturulmuş rakamlardır. Geride kalan sıkışık süre içerisinde biz sendikalar olarak bir an önce bu tekliflerin karşılanması için işverenden ciddi teklifler gelmesini, sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz.

Memurun, emeklinin sorunlarını çözen, beklentilerini karşılayan, refah payı içeren, kamuda farklı statüde aynı işi yapan çalışanlar arasında ücret adaletini gözeten, cumhurbaşkanının koyduğu kriteri gözeten bir teklif bekliyoruz."

SENDİKALARIN ZAM TALEPLERİ;

Memur-Sen:

  • 2026 yılı için %10 refah payı
  • İlk 6 ay %25 zam + 10 bin TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %20 zam (toplam %88)
  • 2027 yılı için ilk 6 ay %20 zam + 7.500 TL taban aylık
  • İkinci 6 ay %15 zam

Kamu-Sen

  • Tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam
  • 2026 yılı için ilk yarı %30, ikinci yarı %20 zam + %10 refah payı
  • 2027 yılı için iki dönemde %20 zam + ocakta ek %10 refah payı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma girişimi ülkeyi karıştırdı

Cuma namazı için hoparlörlerden ezan okuma planı ülkeyi karıştırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

siz yine yalar yutar kabul edersiniz

Haber YorumlarıHasan Turk:

Suriyelilere harcanan yillik gider 15 milyar dolar size para yok ummet varken .

Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Memur cumartesi pazar tatil yapar işçi pazar günü tatil yapar... Maaşta vergi dişçide yüzde 27 olurken memurda yüzde 5 yüzde 10 olur ama zam alırken işçi bizden fazla maaş alamaz der durur... Lakin işçi olmasa ülkede devletin iş gücü olarak memur ne işe yarar onuda sormak lazım...

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Beyler deli konuşuyor susun. Konuş deli

Haber YorumlarıSer_hat:

%4 ne la...

Haber Yorumlarıfatih tosun:

Anlaşılan memurlar bu memleketin üvey evlatları sendikalar sesiniz çıksın nerdesiniz.

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
