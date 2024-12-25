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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi

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2025 yılı için net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklanırken, yeni rakama Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR'dan da tepki gecikmedi. Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu "Fakirlik sınırı 67 bin TL, asgari ücret 22 bin TL! Bu paraya geçim olur mu? Olmadı, bu hesap yanlış" ifadelerini kullandı.

Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yeni rakam tartışmaları da beraberinde getirirken, rakamın düşük olduğunu ifade eden çok sayıda kişi tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Bu kişilerden biri de Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda "Fakirlik sınırı 67 bin TL, asgari ücret 22 bin TL! Bu paraya geçim olur mu? Olmadı, bu hesap yanlış" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun mesajı şu şekilde;

Dört kişilik bir ailenin:

Açlık sınırı (sadece gıda için harcanması gereken miktar): 21 bin ₺

Fakirlik sınırı (tüm temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktar): 67 bin ₺

Bekar bir işçinin aylık asgari ihtiyacı: 27 bin ₺

Asgari ücret: 22 bin ₺

Bu paraya geçim olur mu?

Kira artış oranı: % 60, 45

Yeniden değerleme oranı: % 43,93

Yıllık enflasyon: % 47

İşverene asgari ücret desteği artış oranı: % 42,85

Asgari ücret zammı: % 30

Olmadı.

Bu hesap yanlış.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bu bir aldatmacadır. cuma günü cumhurbaşkanı çıkacak bu miktar çok az yetkimi kullanıyorum deyip 26 bin TL olmuştur diyecek. Ve kendini kahraman ilan edecek.

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Haber YorumlarıMehmet Çiftçi:

helal olsun hüda par doğrunun yanında kimselere benzemiyorlar.

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hüda par, mhp, bbp etkisiz eleman, sözde cumhur ortağı akp at koşturuyor, bu başkanlık sistemi ülkeye uymadı

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Haber YorumlarıSüleyman Özbolat:

HELAL OLSUN. AK PARTİYE OY YOK

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Haber YorumlarıMGk:

Asgari ücreti hesaplayan otorite muhtemelen bi evde iki kişi çalışmalı 7-8 bin TL evde oturmalı ( öyle bir ev yok) makarna genel öğün olmalı gibi Bi mantıkla(!) hesaplıyor bence

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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Hadi trollar şimdi bu adama saldırın.. doğru konuşan herkese saldırdığınız gibi..Her zaman diyorum bu ülkenin en büyük sorunu ekonomi, işsizlik veya hukuk değil, bu ak trollardır..Yeni iktidara gelecek olan hükümet eğer bu ak trollar dan aldıkları paraları, yasal faiziyle geri almazsa o gelecek iktidara da hakkımı helal etmiyorum..

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Haber Yorumlarıİzmarit:

Ülkemiz'de enflasyondan etkilenmesi gereken iş veren olması gerekirken işçi en büyük payı sırtlıyor. İş veren birim fiyatını müşterisine zam yaparak kazanç'tan kayıp yaşamıyorken zam ayı geldiğinde işçiye enflasyon şöyle böyle diyerek işçinin sırtına yüklüyor. Bu ülkede birşeylere rest çekilecekse hükümet devlet değil İşveren kesim, zengin kesim hedef alınmalıdır. Kimsenin hiç bir şeyden bilgisi olmadan hükümet devlete sallıyor. Acizlik cahillik. Araştırmaz bilgi edinmez kendini geliştirmez.

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

bahçeli nerde bahçeli

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Haber YorumlarıBulut Mümin:

Anlamsız bir kısır döngünün içindeyiz. Asgari ücret %90 olsa ne değişecek? Daha fazla zam yapılacak. Verilen fark yine fazlasıyla alınacak..!

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Haber YorumlarıAydoğan Kalyoncu:

A B V ??

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