HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu da yeni asgari ücrete tepki gösterdi

Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yeni rakam tartışmaları da beraberinde getirirken, rakamın düşük olduğunu ifade eden çok sayıda kişi tepkilerini yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Bu kişilerden biri de Cumhur İttifakı ortağı HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. Yapıcıoğlu yaptığı paylaşımda "Fakirlik sınırı 67 bin TL, asgari ücret 22 bin TL! Bu paraya geçim olur mu? Olmadı, bu hesap yanlış" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu'nun mesajı şu şekilde;

Dört kişilik bir ailenin:

Açlık sınırı (sadece gıda için harcanması gereken miktar): 21 bin ₺

Fakirlik sınırı (tüm temel ihtiyaçları karşılamaya yetecek miktar): 67 bin ₺

Bekar bir işçinin aylık asgari ihtiyacı: 27 bin ₺

Asgari ücret: 22 bin ₺

Bu paraya geçim olur mu?

Kira artış oranı: % 60, 45

Yeniden değerleme oranı: % 43,93

Yıllık enflasyon: % 47

İşverene asgari ücret desteği artış oranı: % 42,85

Asgari ücret zammı: % 30

Olmadı.

Bu hesap yanlış.