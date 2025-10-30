Haberler

Huawei Connect Europe 2025: Dijital ve Sürdürülebilir Dönüşüm Teması

Güncelleme:
Huawei Connect Europe 2025'te yapay zeka, 5G ve yeşil enerji teknolojileri etrafında Avrupa'nın dijitalleşmesi ve sürdürülebilirliği ele alındı. Etkinlikte birçok sektör uzmanı bir araya gelirken, Huawei'nin yerel iş ortaklarıyla işbirliği modeli SHAPE 2.0 tanıtıldı.

Huawei Connect Europe 2025'te yapay zeka, 5G ve yeşil enerji teknolojileriyle Avrupa'nın dijital ve sürdürülebilir dönüşümü ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "All Intelligence, Greener Europe" (Tüm Alanlarda Zeka, Daha Yeşil Bir Avrupa) temasıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerinden teknik uzmanlar, sektör liderleri ve Huawei iş ortakları bir araya geldi.

Etkinliğe, İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı Telekomünikasyon ve Görsel-İşitsel İletişim Hizmetleri Düzenleme Genel Sekreteri Matias Gonzalez Martin, ETSI Operasyon Direktörü (COO) Ultan Mulligan, Essen Üniversite Hastanesi Üst Yöneticisi (CIO) Armin de Greiff, Azerion Strateji Direktörü Sebastiaan Moesman, Iberdrola-bp pulse Genel Müdürü Pablo Pirles, Wattkraft Solar GmbH Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi (CTO) ve Kurucu Ortağı Francisco Perez Spiess ve UNESCO Avrupa Bilim ve Kültür Bölgesel Bürosu Baş Uzmanı Jing Fang gibi farklı sektörlerden isimler katıldı.

Dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin kesiştiği noktada uluslararası işbirliğine verilecek önemin vurgulandığı etkinlikte, yapay zeka, 5G ve yeşil enerji teknolojilerinin sanayiden sağlığa, eğitimden finansa kadar tüm sektörlerde gerçekleştirdiği dönüşüm masaya yatırıldı.

Organizasyona katılan Huawei yöneticileri, gelecek dönemde Avrupa'da yerelleşme, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların artacağını aktardı.

"SHAPE 2.0" tanıtıldı

Huawei, yerel iş ortaklarıyla daha güçlü bir işbirliği modeli oluşturmak amacıyla SHAPE 2.0 programını da etkinlikte tanıttı. Geçen yıl duyurulan SHAPE çerçevesinin geliştirilmiş versiyonu niteliğindeki program, Avrupa'daki iş ortaklarının senaryo bazlı çözümler ve hizmetler geliştirmesine olanak tanıyor.

Şirket, dağıtım ortakları için yeni bir gelişim planını da organizasyonda duyurdu. Söz konusu planlamayla, Huawei'nin Avrupa'daki iş ortaklarının, müşterilerine daha kapsamlı ve yerelleştirilmiş hizmetler sunabilmesi hedefleniyor.

"Yapay zeka, 5G ve yeşil enerji sektörleri değiştirecek"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü David Wang, "Zeka Çağı"nın beklenenden çok daha hızlı yaklaştığını belirtti.

Yapay zeka, 5G ve yeşil enerjinin, eğitim, sağlık, finans, üretim gibi sektörleri kökten değiştireceğini vurgulayan Wang, "Bu teknolojiler, iş modellerinden değer zincirlerine kadar yeni fırsatlar yaratacak. Sadece yapay zekanın gelecek 5 yıl içinde küresel ekonomiye 22,3 trilyon dolar katkı sağlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Wang, gelecek 10 yılın Avrupa için dijital ve yeşil dönüşüm açısından kritik bir dönem olacağına değinerek, "Huawei, 'Avrupa'da, Avrupa için' ilkesine bağlı kalmaya devam edecek. Avrupa genelindeki AR-GE merkezlerimiz, inovasyon laboratuvarlarımız, üretim tesislerimiz ve tedarik zinciri merkezlerimizle yenilikçiliği ve yerelleşmeyi destekliyoruz. Avrupalı iş ortaklarımızla, bu ortak vizyonu fırsata dönüştürmek ve Avrupa'yı daha akıllı, yeşil bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Kurumsal Satış Birimi Başkanı Leo Chen de Avrupa'nın dijital ve akıllı dönüşümünü desteklemek için teknoloji yenileşimine, iş ortaklığı ekosistemlerine ve yetenek geliştirme programlarına yatırım yaptıklarını aktardı.

Huawei'nin, Avrupa'daki işletmelerin dijital dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla yeni nesil ürün ve çözümler sunduğunu belirten Chen, "Bu çözümler arasında, 'Huawei eKit 4+10+N KOBİ Zeka Çözümleri' de yer alıyor. Bu çözüm seti, akıllı ofis, iş, eğitim ve sağlık olmak üzere 4 temel senaryoya odaklanıyor. Böylece KOBİ'ler yeni teknolojileri daha kolay benimseyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
500
