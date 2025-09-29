Huawei Cloud ve KoçSistem'den Bulut Teknolojileri İçin İşbirliği

Huawei Cloud ve KoçSistem arasında bulut teknolojilerine yönelik işbirliğini kapsayan iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bulut teknolojileri, yapay zeka, veri güvenliği ve dijital altyapıların ele alındığı oturumlara ev sahipliği yapan Huawei Connect 2025 etkinliğinde gerçekleşen anlaşma, Huawei Cloud'un Türkiye'deki bulut çözümlerinin kullanımını genişletmeye yönelik çalışmaları içeriyor.

Huawei Enterprise Türkiye Genel Müdürü Wang Junyuan ve KoçSistem Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Özdemir tarafından imzalanan sözleşmenin imza törenine Huawei Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Kaya Shi, Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Ray Rui, KoçSistem CEO'su Mehmet Ali Akarca ile iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Anlaşma kapsamında Huawei Cloud tarafından Ankara'da Huawei Cloud Stack (HCS) kurulumu yapılacak. HCS, kurumların kendi veri merkezlerinde güvenli ve ölçeklenebilir hibrit bulut altyapısı kurmasına imkan veren bir platform olarak kullanılacak.

Kurulumun yanı sıra Public Cloud tabanlı bir felaket kurtarma (Disaster Recovery) merkezi devreye alınacak. Bu merkez, olası kesintiler veya acil durumlarda verilerin korunmasını ve hizmet sürekliliğinin sağlanmasını amaçlayan bir yedekleme altyapısı işlevi görecek. Böylece HCS'nin Ankara'daki ana yapısı ile Public Cloud üzerinden ek bir güvenlik katmanı oluşturulacak.

Türkiye'deki finans kurumlarının operasyonel gereksinimlerini karşılamak üzere özel bir ikinci "Finansal Bulut" ortamı da oluşturulacak. Bu ortam, finansal işlemlerin düzenleyici gerekliliklere uygun şekilde yürütülmesine yönelik bir altyapı sağlayacak.

Çalışmalar, uygulama ekosistemini de kapsıyor. KoçSistem tarafından geliştirilen bazı yazılımlar Huawei Cloud'un KooGallery Marketplace platformuna kaydedilecek. Bu kapsamda, yapay zeka tabanlı insan kaynakları çözümü (KAI) ve KoçDigital 360 Analitik Platformu, kullanıcıların erişimine sunulacak. KooGallery, Huawei Cloud ekosistemi içerisinde uygulama ve yazılımların daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılmasını sağlayan bir dağıtım platformu olarak konumlanacak.