Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2025 Ankara'da Yapılacak

Huawei Türkiye ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi işbirliğiyle düzenlenen Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu 2025, 22-25 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılki etkinlik, teknik becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra genç yazılımcılara uluslararası kariyer fırsatları sunmayı da hedefliyor. Üçer kişilik takımlar halinde 96 saat sürecek yarışmada katılımcılar, geliştirdikleri projeleri jüriye sunacak.

Değerlendirmeler, yüzde 40 teknik içerik, yüzde 40 jüri sunumu ve yüzde 20 ara görevlerin tamamlanma oranına göre yapılacak. Yarışmaya katılmak isteyen adayların ücretsiz Huawei Cloud hesabı oluşturmaları ve gerekli eğitimleri tamamlamaları gerekiyor.

Etkinliğe, 2024 veya 2025'te alınmış en az bir Huawei Cloud sertifikasına sahip adaylar doğrudan başvurabilecek. Sertifikası bulunmayanlar ise başvuru süresi sona ermeden belirlenen eğitimleri tamamlayarak yarışmaya dahil olabilecek.

Başvurular, 3 Eylül'e kadar BTK Akademi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışma sonucunda dereceye giren takımlar, 25 Eylül'de düzenlenecek ödül töreninde Huawei markalı akıllı cihazlarla ödüllendirilecek.

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gençlerin kariyerlerinde önemli bir basamak olmayı amaçlıyor. Etkinliğe katılan genç yazılımcılar, ulusal ve uluslararası başarılarıyla teknik becerilerini geliştirme ve profesyonel hayata güçlü bir başlangıç yapma imkanı buluyor.

"2024 Kodlama Maratonu benim için bir dönüm noktası oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen geçen yılkı kodlama maratonu katılımcısı TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berk Kaya, BigTech firmalarında çalışma hedefiyle başladığı yolculuğunda Huawei'de staj yapma şansı bulduğunu ve Kubernetes ile Docker alanlarında deneyim kazandığını belirtti.

Geçen yılki kodlama maratonunun ise kendisi için dönüm noktası olduğunu aktaran Kaya, "Kısa sürede bir ekip kurarak bir proje geliştirdik ve 10 takım arasında 4. olduk. Aynı projeyi daha da ileri taşıyarak, Avrupa Büyük Finali'nde ikinciliğe ulaştık. Bu süreç sonunda Huawei ICT Competition yarışmasının Çin'deki büyük finaline katılma fırsatı da elde ettik. Bu deneyim bana takım çalışmasının ve proje üretme disiplininin önemini öğretti." ifadelerini kullandı.

Geçen yılki kodlama maratonunu başarıyla tamamlayan Ali Toksoy da Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde stajla edindiği sektör tecrübesinin ardından, 2024 Maratonu'na katıldığını kaydetti.

Ekibiyle geliştirdiği yapay zeka tabanlı "Gebelik ve Çocuk Gelişimi Asistanı" projesiyle birincilik elde ettiklerini belirten Toksoy, "Bu süreç hem teknik yetkinliklerimi geliştirmeme hem de toplumsal fayda sağlayan projeler üretme vizyonumu güçlendirmeme katkı sağladı. Bugün kariyerimde attığım adımlarda bu deneyimler bana yol gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Maratonun bir diğer katılımcısı Furkan Yiğit de Cloud Hızlandırma programıyla Tech Essential sertifikası aldıktan sonra, geçen yılki kodlama maratonunda finalist olduğunu ve ekibiyle geliştirdiği Chatbot projesiyle birincilik kazandığını belirtti.

Ardından Huawei Studen Developer Kayseri Üniversitesi elçisi olduğunu ve bir yılın sonunda Huawei Ar-Ge Merkezi'nde Cloud ve DevOps stajına kabul edildiğini aktaran Yiğit, "Bir yarışmayla başlayan bu yolculuk yeni fırsatların kapısını açtı. Profesyonellerle çalışma imkanı ile teknik ve sosyal olarak gelişme imkanı da buldum." ifadelerini kullandı.