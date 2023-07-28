Horgos Limanı Üzerinden Yerli Otomobil İhracatı Artıyor

Çin'in Orta Asya ve Avrupa'ya en yakın kara limanlarından biri olan Horgos Limanı üzerinden, aralarında Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'nın da bulunduğu Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelere her geçen gün daha fazla yerli otomobil ihraç ediliyor.