Horgos Limanı Üzerinden Yerli Otomobil İhracatı Artıyor

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos kapsamlı gümrük bölgesindeki yerli üretim araçların havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
HORGOS, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Orta Asya ve Avrupa'ya en yakın kara limanlarından biri olan Horgos Limanı üzerinden, aralarında Kazakistan, Özbekistan ve Rusya'nın da bulunduğu Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkelere her geçen gün daha fazla yerli otomobil ihraç ediliyor.
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos Limanı'ndaki yerli üretim araçlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos Limanı'ndaki yerli üretim araçların havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos kapsamlı gümrük bölgesindeki yerli üretim araçların havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos kapsamlı gümrük bölgesindeki yerli üretim araçların havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Gümrüğü'nün araç kontrol noktasına girmek için kart okutan bir sürücü, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'nın kontrol merkezinde çalışan personel, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Gümrüğü'nün araç kontrol noktasına giren yerli üretim araçlar, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Horgos Limanı'ndaki yerli üretim araçların havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua)