Horgos Limanı'ndan Yüzde 115,9 Artışla 60.200 Ticari Araç İhraç Edildi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'ndan bu yıl şimdiye dek yıllık yüzde 115,9 artışla yaklaşık 60.200 ticari araç ihraç edildi. Araçlar ağırlıklı olarak Orta Asya ülkelerine ihraç edildi.

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Horgos Limanı'nın çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı'ndan bu yıl şimdiye dek yıllık yüzde 115,9 artışla yaklaşık 60.200 ticari araç ihraç edildi.

Pazartesi günü açıklanan istatistiklere göre araçlar ağırlıklı olarak Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkelerine ihraç edildi.

Horgos, Çin'in Orta Asya ve Avrupa'ya kara yoluyla en yakın limanı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Horgos'dan bildiriyor. (XHTV)