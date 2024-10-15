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Hopi'de Yönetim Değişikliği: Hayati Tanrıverdi ve Mihrican Ünlü Yeni Pozisyonlarına Atandı

Hopi'de Yönetim Değişikliği: Hayati Tanrıverdi ve Mihrican Ünlü Yeni Pozisyonlarına Atandı
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Müşteri teknolojileri şirketi Hopi, Hayati Tanrıverdi’yi Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CPO), Mihrican Ünlü’yü ise Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGDO) olarak atadı. Atamalarla birlikte şirketin yenilik ve dönüşüm vizyonu güçleniyor.

Hopi'nin ???????Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CPO) pozisyonuna Hayati Tanrıverdi, Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CGDO) pozisyonuna ise Mihrican Ünlü getirildi.???????

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri teknolojileri şirketi Hopi, yenilik ve dönüşüm vizyonuyla ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Ekim ayı itibarıyla Hayati Tanrıverdi Hopi'nin Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Chief Product Officer (CPO) pozisyonuna atanırken, 2022'den bu yana Hopi bünyesinde Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Mihrican Ünlü de görevine Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Chief Growth & Data Officer (CGDO) olarak devam edecek.

Boğaziçi Üniversitesi ve Binghamton University Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tanrıverdi, yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi'nde tamamladı. Ericsson, Turkcell ve sahibinden.com gibi ulusal ve uluslararası teknoloji şirketlerinde görev alan Tanrıverdi, finans ve e-ticaretin önde gelen şirketlerinde üst düzey pozisyonlarda yer aldı. Son olarak Multinet'in inventiv şirketinde ürün yönetimi ekiplerini yöneten Tanrıverdi, Hopi'nin Chief Product Officer (CPO)'su olarak Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetimi ekiplerinden sorumlu olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Mihrican Ünlü ise yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine Garanti Teknoloji Veri Analitiği Departmanı'nda başlayan Ünlü, telekom sektöründe Avea ve Deloitte Danışmanlık şirketlerinde Pazarlama ve Veri Analitiği departmanlarında yönetici pozisyonlarında yer aldı.

2016 da CRM Analitik Müdürü olarak Boyner Grup'ta çalışmaya başlayan Ünlü, bir dönem BluTV'de Data & Analitik yöneticisi olarak da görev aldı. 2022'den bu yana Hopi ekibinde çalışmalarını sürdüren Mihrican Ünlü, ekim ayından itibaren Chief Growth & Data Officer (CGO, CDO) olarak, Growth, CRM, BI, Veri Bilimi ekipleri ile Big Data ekibinin bir araya geldiği yeni yapının yönetimini üstlenecek.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

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