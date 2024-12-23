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Hopa'da Tır Yoğunluğu Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Hopa'da Tır Yoğunluğu Trafiği Olumsuz Etkiliyor
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Hopa'da Sarp Sınır Kapısı'na ulaşmak için bekleyen tırlar, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Tır park yetersizliği ve düzensiz parklar, trafiği aksatırken kazalara yol açıyor. Yerel yöneticiler, sorunun çözümü için yeni tır parkı projeleri çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı Sarp Sınır Kapısı'nda geçiş yapmak için sıra bekleyen tırlar, Artvin'in Hopa ilçesinde büyük bir yoğunluğa neden oluyor. İhracat yüklerini teslim etmek üzere yola çıkan tırlar, özellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan geçmek için beklerken, Karadeniz Sahil Yolu'nun her iki yönünde park ederek uzun kuyruklar oluşturuyor. Tır kuyruğu zaman zaman Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzanıyor. Tır parklarının yetersizliği ya da sürücülerin park ücretlerini ödemek istememesi nedeniyle yol kenarına park eden araçlar, trafiği aksatmanın yanı sıra ölümlü trafik kazalarına da yol açıyor. Hopa'da bu yoğunluk artık günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sokak aralarına, mahallelere ve çocuk parklarına kadar uzanan park halindeki tırlar, kentte ciddi bir sorun oluşturuyor.

"Hopa tır istilası altında"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (HTSO) Başkanı Osman Demircioğlu, tır yoğunluğunun çözümü için bölgede yeni bir tır parkı projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin Kapıkule'den sonra en yoğun sınır kapısı olduğunu belirten Demircioğlu "Tır bazlı konuşacak olursak, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaklaşık 700'ün üzerinde günlük tır geçişi ihracat yönünde olmakta, 500 ortalamaları da ithalat tarafından Türkiye'ye giriş yapmaktadır. 1200 ortalamaları bir çalışma mevcuttur. 24 saatlik bir zaman diliminde bunun dışında da 1400 civarında Türkiye'nin değişik yerlerinden Hopa Sarp Sınır Kapısı'ndan geçilmektedir. Dolayısıyla günlük hareket ve günlük hareket çıkışlarına ve sevkiyatlara bakılırsa, günlük yoğunluk gitgide artmakta. İhracat anlamında da önem arz etmektedir. Coğrafi olarak da kente baktığımız zaman, Karadeniz'in coğrafi yapısı dağlar ve deniz arasına sıkışmış bir alan olarak tanımlanabilir. Bulunduğumuz bölgedeki transit yolu gördüğünüz üzere çift taraflı tırlar tarafından mecburiyet olarak park edilmiş durumda. Tırcılarımızın park edecekleri alan yok. ya uluslararası transit yolları çift yönlü emniyet şeridi ve yan şeridi iki sıra yapılarak devam ediliyor ya da mahallelerimizdeki sokaklarımız, çocuklarımızın park alanları. Kısacası, Hopa'nın tamamı tır istilasıyla karşı karşıya. Bu sorunlar içerisinde bizim odamızın da içerisinde olduğu bir tır parkı projesi mevcut. Gerekçeli çalışmaları her yerde gündeme getiriyoruz. Bu güne kadar tahminen yüzlerce ciddi kazaya sebebiyet verildi. Bunun içerisinde ölümlü kazalarımız, yaralanmalı kazalarımız, sadece araç hasarlı kazalarımızla geçiştirilmiş kazalar dahil oldu. Bu düzensizliği ortadan kaldıracak çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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