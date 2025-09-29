HONOR yenilikçi cihaz içi yapay zeka çözümlerini tanıttı

HONOR, Qualcomm Technologies işbirliğiyle geliştirdiği yenilikçi cihaz içi yapay zeka çözümlerini 2025 Snapdragon Zirvesi'nde sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HONOR'un ajan tabanlı yapay zeka yeteneklerini Qualcomm'un mobil platformlarıyla bir araya getiren bu işbirliği, verimlilik ve işlem gücünü aynı anda sunarak akıllı telefon deneyiminde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

HONOR'un, Çin'in ev sahipliği yaptığı zirvede sergilediği çözümleri arasında "Cihaz İçi Yapay Zeka Modelleri için Düşük Bit Kuantizasyon" ve "Yeni Nesil Hibrit Arama" teknolojileri öne çıkıyor. Söz konusu yenilikler, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobil Platformu tarafından desteklenen HONOR Magic8 Serisi ve HONOR MagicPad3 Pro ile kullanıcılarla buluşacak.

"Odağımız tamamen yapay zeka"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden HONOR Device Ürünlerden Sorumlu Başkanı Fang Fei, odaklarının tamamen yapay zekaya yöneldiğini, attıkları her adımın, küresel yapay zeka cihaz ekosisteminde liderliği amaçlayan yol haritaları "HONOR ALPHA PLAN" tarafından şekillendiğini belirtti.

Fei, "Qualcomm Technologies gibi sektörün öncü partnerleriyle işbirliği yaparak cihaz içi yapay zekada mümkün olanı yeniden tanımlamaya devam ediyoruz. Böylece, herkesin yapay zekadan fayda sağlayabileceği açık, ortak yaratımın esas alındığı ve değerlerin paylaşıldığı bir dünya hedefine adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Qualcomm Technologies Mobil Cihazlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Chris Patrick de taraflar arasında gerçekleşen bu işbirliğinde gücün yalnızca yıllarla değil, kapsamla da ölçüldüğünü aktardı.

Bugüne kadar sayısız yeniliğe birlikte imza attıklarını vurgulayan Patrick, "Bunların en güncel örneği ise bu zirvede tanıtıldı ve HONOR cihazlarında kullanıcılarla buluşacak. Bu gelişmeler, hem cihaz içi ajan tabanlı yapay zeka inovasyonlarımızı hem de heterojen bilgi işlem mimarimizin gücünü gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşlem gücünde yüzde 15 artış sağlıyor

Taraflar, söz konusu işbirliğiyle yapay zeka ajanı ve performans alanında "Çift Motorlu Çağ"ı başlatmayı amaçlıyor. Cihaz içi yapay zekanın üç temel zorluğu işlem gücü, bellek ve enerji tüketimine çözüm sunan HONOR, Android ekosisteminde cihaz içi modeller için düşük bit kuantizasyon teknolojisini kullanacak.

Yeni Qualcomm Hexagon NPU sayesinde bu yenilik, önceki nesil HONOR cihazına kıyasla modelleme işlem gücünde yüzde 15 artış, model enerji tüketiminde yüzde 20 azalma ve depolama alanında yüzde 30 tasarruf sağlıyor.

Bu teknolojiyi tamamlayan şirket, yeni nesil hibrit arama teknolojisiyle de cihazların bilgiyi işleme ve sunma biçimini değiştirmeyi tasarlıyor. Anahtar kelime ile vektör indekslemeyi birleştiren sistem, metin, görsel ve video içeriklerinde milisaniyeler düzeyinde birleşik eşleştirme yaparak genel arama performansında yüzde 50'ye varan iyileşme sağlıyor. Bu gelişme yalnızca anlamsal aramayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı ajanlar için güçlü bir temel oluşturarak çeşitli gerçek hayat senaryolarında daha hızlı ve doğru yanıtlar sunmayı mümkün kılıyor.

HONOR'un ajan destekli Magic Color özelliği ise kullanıcıların görselleri ve videoları benzersiz bir kolaylıkla dönüştürüp yeniden biçimlendirmesine imkan tanıyor. Görsel bulma, ana renk tonlarını çıkarma ve bu tonları yeni bir hedefe uygulama gibi görevler, tek cümlelik komutlarla gerçekleştirilebiliyor.

Magic Color, cihaz içi verimli yapay zeka modellerini gelişmiş anlamayla birleştirerek hem günlük kullanıcıların hem de içerik üreticilerinin profesyonel sonuçlara zahmetsizce ulaşmasını sağlıyor. HONOR, ajan tabanlı yapay zeka yeteneklerini 200'den fazla dikey senaryo ve 3 bin genel senaryoya genişletmeyi de planlıyor.

HONOR, Qualcomm işbirliğiyle sektörün öncü teknolojilerinden "Hyper-Fusion Core" mimarisini de zirvede tanıttı. Bu mimari, HONOR Turbo X'in çok çekirdekli performans motorlarını Qualcomm Oryon CPU mimarisiyle derinlemesine entegre ediyor. Çekirdekler arasında kaynakları dinamik şekilde planlayan sistem, enerji verimliliği ve performansı en üst düzeye çıkararak daha akıcı ve duyarlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

HONOR'ın Snapdragon platformları üzerine inşa edilen "GPU-NPU Heterojen Yapay Zeka Süper Örnekleme" teknolojisi de düşük çözünürlüklü ve kare hızlı oyun deneyimlerini yüksek çözünürlüklü ve kare hızlı bir deneyime dönüştürüyor. Bilgisayardaki DLSS teknolojisine benzer şekilde yapay zekadan yararlanarak detayları, hareketleri ve ışık efektlerini gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturan sistem, yüksek gereksinimli açık dünya oyunlarını 60fps'den 1080p çözünürlükte 120fps'ye çıkabiliyor. Bu teknoloji, geleneksel GPU tabanlı yöntemlere göre gecikme ve titremeyi azaltarak daha pürüzsüz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

HONOR Magic8 ve MagicPad3 Pro serileri, gelecek ay Çin'de satışa sunulacak.