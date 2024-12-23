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Dünyanın üçüncü büyük otomobil firması kuruluyor

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Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu rekabeti aşmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını duyurdu. Birleşme, yeni bir holding şirketi altında gerçekleşecek ve 2025 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Küresel otomotiv sektöründe yaşanan kritik gelişmeleri Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Haberler.com'a değerlendirdi.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi. Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

MITSUBISHI DA GRUBA KATILABİLİR

Nissan'ın yüzde 24,5'lik hissesine sahip olan Mitsubishi de mutabakat zaptını imzalarken, yeni oluşturulacak gruba katılmayı ocak ayı sonuna kadar değerlendirecek. Şirketler, Haziran 2025'e kadar birleşme görüşmelerini tamamlamayı, Ağustos 2026'ya kadar holding şirketi kurmayı ve her iki şirketin hisselerinin de borsaya kote edilmesini hedefliyor.

HONDA HİSSE TOPLUYOR

Öte yandan Honda, gelecek yıl 1,1 trilyon yen (7 milyar dolar) değerinde hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Honda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Toshihiro Mibe, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin elektrikli araçlar ve otonom sürüş alanındaki yeni teknolojilerin geliştirilmesinde rekabet edebilmek için daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Söz konusu anlaşmanın, Honda ve Nissan markasını koruyacağını belirten Mibe, anlaşmanın, kaynakları paylaşmayı ve sinerji sağlamayı amaçladığını aktardı. Mibe, iki şirketin potansiyel birleşme yoluyla 30 trilyon yenlik (191,4 milyar dolar) bir satış rakamına ulaşacağını, faaliyet karının ise 3 trilyon yen (19 milyar dolar) üzerine çıkacağını ifade etti. Mibe, "Her iki şirket de kendi markalarıyla ortak holding şirketinin tamamına sahip olduğu iştirakler olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

YENİ ŞİRKET DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİSİ OLACAK

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu. Çin ve ABD gibi pazarlarda istediği satış başarısını yakalayamayan Nissan, kasımda 9 bin kişiyi işten çıkarma ve üretim kapasitesini azaltma kararı almıştı. Honda ve Nissan'ın birleşmesiyle kurulacak yeni şirket, Toyota ve Volkswagen'den sonra araç üretim hacmi bakımından dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi olacak.

SON 3 YILIN EN BÜYÜK BİRLEŞMESİ

Anlaşma aynı zamanda 2021'de Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacak. Geçen yıl Honda ve Nissan dünya çapında sırasıyla 3,98 milyon ve 3,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Toyota geçen yıl 11,23 milyon araç satarak art arda dördüncü yıl da birinciliğini korurken, Japon üreticiyi 9,24 milyon araçla Alman Volkswagen izledi.

"AVRUPA'NIN ÇİN İLE REKABET EDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Güran Yumuşak, küresel otomobil üreticilerinin, pahalı bataryalar, otonom sürüş gibi teknolojiyi geliştirme için gereken devasa kaynaklar nedeniyle elektrikli araç geliştirmenin giderek artan maliyetlerini karşılamak için fon bulmakta zorlandığını belirtti. Özellikle Avrupalı otomotiv şirketlerinin Çin'li firmalar karşısında büyük bir dezavantaja sahip olduğunu kaydederek "Avrupa'nın mevcut koşullar altında Çin ile rekabet edebilmesi çok mümkün değil. Avrupa ile mukayese ettiğimizde Çin üretim ve maliyet avantajına sahip" ifadelerini kullandı.

Dünyanın üçüncü büyük otomobil firması kuruluyor
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hangi Honda, dunku haberlerdeki bebek honda mi?... :)))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
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