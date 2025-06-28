Honda'nın 50. Yıl Gold Wing Motosikletleri Türkiye'de Satışta

Honda'nın ikonik gezi (touring) motosikleti Gold Wing ile Gold Wing Bagger modellerinin 50'nci yılına özel sınırlı üretim versiyonları, Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1975'te piyasaya sürülen Gold Wing, 50'inci yılına özel tasarım ve donanım yenilikleriyle güncellendi.

Yeni versiyonlar, geliştirilmiş elektronik sistemleri, altı silindirli motorları ve özgün tasarım detaylarıyla dikkati çekiyor.

Gold Wing Bagger'ın siyah rengi 2 milyon lira, Gold Wing'in altın sarısı ve bordo renk seçenekleri ise 2 milyon 300 bin lira fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Yeni versiyonların tasarımında sportif ve belirgin çizgiler öne çıkarken, gövde boyunca uzanan yan hatlar üst ve alt bölümlerin işlevlerini vurguluyor. Tam LED aydınlatmalarla donatılan motosiklet, çift LED sis farları ve geliştirilmiş gösterge paneliyle kokpit deneyimini ileriye taşıyor.

TFT ekran, ses ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra sürüş modları ve süspansiyon ayarlarını da kontrol etmeye olanak sağlıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli sistem, Bluetooth üzerinden geliştirilen interkom bağlantısıyla destekleniyor. Akıllı telefonlar için iki adet USB soketi sunuluyor.

50'nci yıl versiyonlarında, "50. Yıl" ve "1975'ten beri" ibarelerine yer verilen orta konsol ve akıllı anahtar ile Gold Wing logosu özel tasarımlarla öne çıkarıldı.

1833 cc motor ve gelişmiş sürüş teknolojileri

Motosikletin 1833 cc hacmindeki altı silindirli motoru, 5 bin 500 devirde 93 kW güç ve 4 bin 500 devirde 170 Nm tork üretiyor.

Elektronik gaz kelebeği (TBW) sistemi, dört farklı sürüş modu ve Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ile destekleniyor.

Yokuş Kalkış Desteği (HSA) ve üçüncü nesil çift kavramalı şanzıman (DCT) sistemi, sürüş konforunu artırırken, yedi vitesli yapı uzun yolculuklarda akıcı vites geçişleri sunuyor.

Elektrikli ayarlanabilir süspansiyon ve Çift Kombine Fren Sistemi (D-CBS) ile dengeli ve güvenli bir sürüş sağlanıyor.

Gold Wing'in çift salıncaklı ön süspansiyon yapısı, patentli bağlantı kolları sayesinde doğal bir sürüş deneyimi sunuyor. Geliştirilen susturucular, motorun ses karakteristiğini derinleştirerek yüksek hızlarda da akustik performansı artırıyor.