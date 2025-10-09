Hometex Fuarı dünyaya açılıyor

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, Türk ev tekstilinin küresel vitrini olan HOMETEX'i Ortadoğu, Afrika, Meksika ve ABD'ye taşıyarak, sektörü küresel ticaretin merkezinde konumlandıracaklarını açıkladı. Bursa, Denizli, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'dan işadamları da Ufuk Ocak'a güçlü destek verdiler.

Ev tekstili sektörünün kalbi İstanbul'da attı. Ev Tekstili Birlik Platformu'nun İstanbul Buluşması, 700'den fazla sektör temsilcisinin yoğun katılımıyla WOW Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkan Adayı Ufuk Ocak'ın "Birlikte Başaracağız" sloganıyla sürdürdüğü buluşmalar serisinin İstanbul etabı, sektörün en geniş katılımlı organizasyonlarından biri oldu.

TETSİAD Başkan Adayı Ufuk Ocak, konuşmasına salonu dolduran sektör temsilcilerine teşekkür ederek başladı. Ocak, "Burada Türk ev tekstilinin gücünü dünyaya gösterecek bir irade var. Biz birlikte olduğumuz sürece, aşamayacağımız engel ulaşamayacağımız hiçbir hedef olmayacaktır." dedi. Türk ev tekstili sektörünü küresel ölçekte büyütecek bir vizyonla göreve talip olduklarını belirten Ufuk Ocak, yeni dönemde sektörün hedefini "dünya markası olmak" olarak tanımladı. Ufuk Ocak, "HOMETEX, Türk ev tekstilinin dünyaya açılan vitrinidir. Bu gücü İstanbul'dan başlatarak Ortadoğu'nun, Afrika'nın, Latin Amerika'nın ve Amerika'nın ticaret merkezlerine taşıyacağız. Türk ev tekstilinin tasarımı, kalitesi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dünya sahnesinde daha güçlü yer edinmesini sağlayacağız." dedi.

"Sektörümüz dünya sahnesine çıkacak"

Sektörün gelişiminde kadın emeği, gençlerin enerjisi ve dijital dönüşümün belirleyici olacağına dikkat çeken Ufuk Ocak, "Bugün geldiğimiz noktada kilogram başı ihracat değerimizi 8 dolara yükselttik. Bu başarı, kadınlarımızın emeğiyle, gençlerimizin dinamizmiyle mümkün oldu. Yeni dönemde gençlerimizi komisyonlarda, projelerde, karar mekanizmalarında daha etkin hale getireceğiz. Kadınlarımızı üretimin her aşamasında destekleyecek, yapay zeka ve e-ticaretin sunduğu fırsatlarla markalarımızı dünyanın her köşesine taşıyacağız. Biz artık sadece üretici değil, yön veren bir sektörüz." diye konuştu.

"Bayrağı vizyoner bir ekibe devrediyoruz"

İki dönemdir TETSİAD Başkanlığı görevini yürüten Hasan Hüseyin Bayram, yaptığı konuşmada görevi devretmeye hazırlandığını belirterek, Ufuk Ocak'ın adaylığını desteklediğini açıkladı. Hasan Hüseyin Bayram, "Altı yıl boyunca zorlu dönemlerden geçtik; pandemiden depreme, küresel krizlerden fuar iptallerine kadar birçok sıkıntı yaşadık. Ancak hiçbir zaman üretimden, dayanışmadan vazgeçmedik. HOMETEX'i yeniden dünya çapında bir marka haline getirdik. Şimdi bu başarıyı daha da büyütecek vizyoner bir anlayışa ihtiyaç var. Ufuk Bey'in sektördeki tecrübesi, enerjisi ve uluslararası bakışıyla TETSİAD'ın başarılarını ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Bayram, TETSİAD'ın bugün 1.400'ü aşkın üyesiyle Türkiye'nin en güçlü sektör derneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu birlik yapısı, sektörün geleceğinin teminatıdır." dedi.

"Kadınlar ve gençler de artık oyunun içinde"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektörün köklü yapısına, dönüşüm gücüne ve geleceğe yönelik hedeflerine dikkat çekti. Burkay, "Bizim doğduğumuz ve doyduğumuz sektör ev tekstili sektörü. Dijital dönüşüm ve robotik teknolojiler hayatımıza girse de bu sektör, insanlık var oldukça varlığını sürdürecek. Ancak bunu değişerek, yenilenerek yapacak." dedi. Pandemi sürecinde fuarcılığın büyük bir darbe aldığını hatırlatan Burkay, sektörün bu süreçte gösterdiği dayanışma örneğine vurgu yaparak, "Fuar organizasyonumuzu yürüten KFA, bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendi. Sektörümüzün de ortak çabasıyla fuarımız uluslararası arenada güçlü bir konuma ulaştı. HOMETEX'i bugün dünyada ses getiren bir noktaya hep birlikte çıkarttık." dedi. Ufuk Ocak'ın yeni dönem projelerine de değinen Başkan Burkay, "Kadınlarımızı, gençlerimizi ve yetiştirdiğimiz insan kaynağımızı artık oyunun içine dahil etme zamanı geldi. Kümelenmenin yoğun olduğu şehirlerimizle birlikte dünyanın birçok noktasında önemli organizasyonlar düzenlenecek. Özellikle kontrat tekstili başta olmak üzere birçok alanda değerli projeler hayata geçecek. Bu projeleri çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

"Müşteri portfoyümüz değişti"

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, İstanbul buluşmasının yüksek katılımının, sektörün dayanışma kültürünü ve geleceğe duyduğu inancı ortaya koyduğunu söyledi. Memişoğlu, "Bu akşam burada gördüğümüz kalabalık, sektörün birliğini ve dayanışmasını en güzel şekilde gösteriyor." dedi. Sektördeki değişim sürecine değinen Memişoğlu, 2003 yılından bu yana fuarlara katıldığını hatırlatarak, "Son 4-5 yıldır fuarlarda müşteri profilinin değiştiğini gözlemliyorum. Artık Türk malını, markalı ürünü almaya gelen, paket ürün talep eden bir müşteri kitlesi var. Bu da fuarlarımızın ve sektörümüzün geldiği noktanın göstergesi." ifadelerini kullandı.

TETSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, Denizli'de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Anadolu'daki birlik ruhunun da İstanbul'daki buluşmaya yansıdığını ifade etti. İbrahim Uzunoğlu, "Denizli'den İzmir'e, Bursa'dan Gaziantep'e kadar her yerde aynı heyecanı görüyoruz. Sektörün bu enerjisi, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ufuk Beyin vizyonu, bu birlik ruhunu ülke geneline yayacaktır." dedi.

TETSİAD Genel Sekreteri Harun Kütük de ise ev tekstilinin emeğe, estetiğe ve kültüre dayalı bir sektör olduğunu hatırlatarak, "Bu değeri yaşatmak vizyon ister. Ufuk Bey, üretimden gelen birikimiyle sektöre yeni bir yön verecektir." diye konuştu.

Toplantıya ev tekstil sektörünün önde gelen isimleri ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. - BURSA