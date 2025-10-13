Haberler

Hollanda, Nexperia'nın Faaliyetlerine Müdahale Etti

Hollanda, Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerine, tespit edilen ciddi yönetim aksaklıkları nedeniyle müdahale etti. Mal Mevcudiyeti Yasası kapsamında alınan bu önlem, ekonomik güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Hollanda, Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerini "tespit edilen ciddi yönetim aksaklıkları" nedeniyle kontrolüne aldı.

Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürürlüğe konulan Mal Mevcudiyeti Yasası kapsamında Nexperia şirketine müdahale edildiği bildirildi.

Nexperia'da son dönemde ortaya çıkan "ciddi yönetim sorunları ve bunlara ilişkin acil sinyaller üzerine" yasanın devreye alındığı belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeler, Hollanda ve Avrupa topraklarında kritik teknolojilere yönelik bilgi birikimi ve üretim kapasitesinin sürekliliğini tehdit eder nitelikteydi. Bu kabiliyetlerin kaybedilmesi, Hollanda ve Avrupa'nın ekonomik güvenliği açısından risk oluşturabilirdi. Bu karar, Nexperia tarafından üretilen malların, acil bir durumda kullanılamaz hale gelmesini önlemeyi amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nexperia'nın Avrupa otomotiv endüstrisinde ve tüketicilere yönelik elektronik ürünlerde kullanılan çipler dahil olmak üzere çeşitli ürünler ürettiği kaydedilirken, şirketin olağan üretim faaliyetinin devam edeceği aktarıldı.

Alınan önlemle söz konusu risklerin azaltılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, Mal Mevcudiyeti Yasası'nın yürürlüğe konulmasının "son derece istisnai bir durum" olduğu ve hükümetin bu tür bir önlemi yalnızca mutlak zorunluluk hallerinde uyguladığı bildirildi.

Hollanda merkezli Nexperia, Çinli Wingtech Technology bünyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
title
