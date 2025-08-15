Hollanda Bayraklı Kruvaziyer 'Oosterdam' Alanya'ya Geldi

285 metre uzunluğundaki 'Oosterdam' isimli kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine yanaştı. Gemideki 2 bin 110 yolcu, tarihi mekanları gezmek üzere gemiden ayrıldı.

Hollanda bayraklı kruvaziyer "Oosterdam", Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

Kruvaziyerde, çoğu ABD'li 2 bin 110 yolcu ve 784 personel bulunuyor.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ve tarihi mekanları gezmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi dolaşmak için gemiden ayrıldı.

"Oosterdam", akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Ekonomi
