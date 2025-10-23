Haberler

Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı Açıldı

Adana'da gerçekleştirilen fuar, karavan, otomobil, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerini tanıtıyor. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, fuarın genişlemesi ve doğal yaşam ile hobilerin desteklenmesini vurguladı.

Adana'da karavan, otomotiv, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerinin tanıtıldığı "Hobbyport Akdeniz 2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Jojo Expo Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde, fuarın bu yıl daha geniş kapsamlı olduğunu söyledi.

Fuarın gelecek yıllarda devam etmesini umduğunu dile getiren Küçük, "Doğal yaşamla iç içe olmayı özümseyen, bir hobi sahibi olan insanların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği ürünlerin sergilendiği fuarda, aynı zamanda üretici ve tüketici bir araya getirilmekte, teknolojiden ve dünyadaki gelişmeler sonucunda oluşturulan yeni ürünler sergilenmektedir." dedi.

Jojo Expo Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Görkem Işım da farklı illerden gelen 60'tan fazla firmanın, Adana'da ikinci kez doğaseverler ve hobi tutkunlarıyla buluştuğunu belirtti.

Fuarın içeriğindeki sektörlere ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Işım, şöyle konuştu:

"Hobbyport Akdeniz, ziyaretçilerine sadece bir fuar deneyimi değil aynı zamanda ilgi alanlarını keşfedebilecekleri, yeni hobilerle tanışabilecekleri ve yaşamalarına değer katacak alternatif sunan ilham verici bir atmosfer vadediyor. Aynı zamanda sektör profesyonelleri için yeni işbirliklerine zemin hazırlayan, ticari ağların gelişmesini destekleyen güçlü bir platform işlevi üstleniyor."

Ulusal Kamp Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Arıkan da karavanların, en çok döviz getirisi sağlayan turizm çeşitlerinden olduğunu ifade ederek, Adana'da 'karavan park' kurulması için yerel yöneticilerden destek istedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Karavan, motosiklet, otomotiv, kamp, hobi, avcılık ve doğa sporları ürünlerinin tanıtıldığı fuar, 26 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Ekonomi
