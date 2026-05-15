Haberler

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,2 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,2 arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, hizmet üretim endeksi Mart 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artış gösterdi. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık yüzde 17,7 ile en yüksek artışı kaydetti.

Hizmet üretim endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 arttı

Hizmet üretim endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,8 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı

Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı