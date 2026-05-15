Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,2 arttı

Hizmet üretim endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 17,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 arttı

Hizmet üretim endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,7 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,8 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,1 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,8 arttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı