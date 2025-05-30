Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Nisan Ayında Yüzde 4,24 Artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nde Nisan Ayında Yüzde 4,24 Artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,24 ve yıllık yüzde 37,15 artış gösterdi. Ulaştırma, konaklama ve iletişim hizmetleri en yüksek artışı kaydetti.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,24, yıllık bazda yüzde 37,15 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,24, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51,91 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,28, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 41,47, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 43,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 40,74, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 41,73, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 41,82 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,29, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,55, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,77 arttı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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