Hizmet Enflasyonu Düşerken Yıllık Mal Enflasyonu %28,7'ye Geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30'un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık değişim oranları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yılmaz, dezenflasyon sürecinin mart ve nisan aylarında dengeleme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı Haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz devam ettiğini belirtti. "Kararlılıkla uygulanılan programın temel amacı enflasyonu düşürmek, sağlıklı bir zeminde istikrar içinde büyümeyi sağlamaktır" diyen Yılmaz, "Dezenflasyon süreci mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketliliğe rağmen talepteki dengelenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte 2024 yılı Haziran ayından bu yana 12 aydır kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tüketici enflasyonu mayıs ayında yüzde 1,53 gerçekleşirken, aylık artış hızı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Yıllık bazda yüzde 35,4'e gerileyen enflasyon, son bir senede 40 puanın üzerinde azalmıştır. Mayıs ayı itibarıyla hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşirken, yıllık mal enflasyonu yüzde 30'un altına gerileyerek yüzde 28,7 düzeyinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, paylaşımın devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kademeli olarak gerçekleşse de son bir senedeki iyileşme 45 puana yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde eğitim, kira gibi geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemlerin fiyat artış hızındaki düşüşün devam etmesiyle bu iyileşme daha da belirginleşecektir. Uyguladığımız ekonomi programı ve enflasyonu düşürme noktasındaki kararlı tutumumuz sayesinde bu yıl sonunda 20'li rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. Küresel gelişmeler neticesinde enerji ve emtia fiyatlarındaki düşüş bu hedefimizi desteklemektedir. Para politikasının yanı sıra, maliye politikası ve yapısal dönüşümler ile hedeflerimize ulaşacağız. Sonuçlarını giderek daha belirgin olarak gördüğümüz programımızı uyum ve etkin koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz." - ANKARA