Hitachi Energy, Türkiye'ye 70 Milyon Dolarlık Yatırım Yapacak

İsviçre merkezli teknoloji şirketi Hitachi Energy'nin Türkiye Genel Müdürü Yasemin Hoşder Öztekin, 70 milyon dolarlık yatırımla Kocaeli'nin Dilovası ilçesine kurulacak yerleşik güç trafoları fabrikası ile ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat planladıklarını söyledi.

Hitachi Energy Türkiye Genel Müdürü Öztekin, Hitachi Energy'nin Türkiye'deki faaliyetlerine ve planlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Öztekin, Hitachi'nin bütün dünyada faaliyet gösteren global bir firma olarak Fortune 250 listesinde yer aldığını ve enerji, dijital, bağlantılı endüstri ve raylı sistemler olmak üzere 4 ana iş koluna odaklandığını belirterek, Hitachi Energy'nin yüksek gerilim ekipmanları, trafolar, güç elektroniği temelli çözümler, batarya depolama ve şebekeye yönelik dijital çözümler üreterek mühendislik ve satış sonrası servis hizmetlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Şirketin 60 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Öztekin, "Türkiye'de 4 tane üretim tesisimiz var. Bunlardan birisi olan Kartal'da yerleşik güç trafoları fabrikamızı bahsettiğimiz 70 milyon dolarlık yatırımla Dilovası'ndaki yeni lokasyonuna taşıyoruz. Burada tabii ki birebir taşınmadan bahsetmiyoruz. Bu taşınmayla yüzde 70'lik bir kapasite artışı, bununla beraber yüzde 30'luk bir istihdam artışı söz konusu olacak." diye konuştu.

Öztekin, yeni fabrikanın ultra düşük karbon emisyonu kategorisinde bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla fabrikanın hiçbir prosesinde fosil ilişkili bir enerji kaynağı kullanılmayacak. Bu da Hitachi Energy'nin sürdürülebilirlik misyonuyla uyumlu. Fabrikanın açılışını 2026'nın ilk yarısında yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, yenilenebilir enerji yol haritası kapsamında 2035 için ciddi hedefler koydu"

Hitachi Energy'nin Türkiye'deki fabrikalarından 80'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Öztekin, "Özellikle trafo tarafında Türkiye, bizim için bir üretim üssü niteliğinde. Bu yeni yatırım yaptığımız fabrikayla özellikle ABD, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihracat yapılması hedeflenmektedir." dedi.

Öztekin, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artışına yönelik yatırımlara hız verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ana gündemimiz yenilenebilir enerji ve şebekedeki dönüşüm. Elektrik çağı başladı ve Türkiye, yenilenebilir enerji yol haritası kapsamında 2035 için ciddi hedefler koydu. Bu dönüşümde STATCOM, büyük ölçekli batarya sistemleri, HVDC (Yüksek Gerilim Doğru Akım) hatları ve dijital çözümler gibi teknolojilerin uygulanması gerekiyor. Hitachi Energy olarak, bahsettiğimiz bu teknolojilerin tümünü sağlamaktayız ancak bu dönüşüm sektördeki tüm paydaşların işbirliğini gerektirmekte. İletim operatörü, dağıtım şirketleri, finansörler, teknoloji sağlayıcıları olarak hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu sene ikinci defa düzenlediğimiz 'Energy Day' etkinliği ile sektörel işbirliklerini güçlendirmek için bir platform oluşturmaya çalışıyoruz."

Türkiye'deki enerji dönüşümü sürecinde insan kaynağının kritik olduğunu ve dönüşümün merkezinde yer aldığını, hem mevcut çalışanların yeni teknolojiler için yetkinlik kazanması hem de genç yeteneklerin sektöre kazandırılması gerektiğini ifade eden Öztekin, "Enerji sektörü, son dönemde gençlerin ilgisini çekmeye başladı çünkü yaptığımız iş sürdürülebilirlik açısından çok değerli. Bu dönüşümü yapacak kadroları güçlendirmek, en kritik başlıklarımızdan biri." dedi.