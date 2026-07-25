Hisarcıklıoğlu: Üretim yapmaya devam eden her kardeşim madalya almaya hak ediyor

BOLU Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugünün şartlarında, ekonomik şartlarda üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalya almaya hak ediyor" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salonu'nda düzenlenen Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın 100'üncü yıl programına; Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Bağımsız Milletvekili İsmail Akgül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında TSO'nun 100 yıllık tarihini anlatan sinevizyon gösterimi ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

'ÜRETİM YAPAN HERKES MADALYAYI HAK EDİYOR'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Cumhuriyet'in en köklü meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Bugün Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın tam bir asırlık hizmet yolculuğuna şahitlik ediyoruz. 1926 yılında kurulan odamız Cumhuriyet'in en köklü meslek kuruluşlarından birisidir. Aslında 100 yıl önce de ekonominin ne kadar canlı olduğunun en somut göstergesi 100 yıl önce Bolu Ticaret Sanayi Odası'nın kurulmasıdır" dedi.

Ekonomik koşullara rağmen üretimini sürdüren iş insanlarını kutlayan Hisarcıklıoğlu, "Bugünün şartlarında, ekonomik şartlarda üretim yapmaya, almaya, satmaya devam eden her kardeşim madalya almaya hak ediyor. Bu zor şartlara rağmen, dünyada çatışmaların, ticaret savaşlarının yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'de de biz üretim yapmaya, almaya, satmaya çalışıyoruz. Bolu Ticaret Sanayi Odası üyesiysen sana kefil oluyoruz bankaya karşı. Diyoruz ki bankaya buna krediyi ver yüzde 85'in riski bende, yüzde 15'i de sende. Dünyada bunu yapan yok. Bu kapsamda yaklaşık Türkiye'deki 600 bin üyemize kefil olmuşuz değerli kardeşlerim" dedi.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde başarılı iş insanlarına ödülleri verildi. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı