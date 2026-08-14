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Hisarcık'ta 6 Köyün İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Hisarcık'ta 6 Köyün İçme Suyu Hattı Yenileniyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 6 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan 20 kilometrelik hattın yeniden işler hale getirilmesi için ihale yapıldı. Kaymakam Erkan Atam başkanlığında yürütülen çalışmalarla, Kütahya İl Özel İdaresi desteğinde hatta bakım, onarım ve iyileştirme yapılarak sağlıklı ve kesintisiz su sağlanması hedefleniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, 6 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayan ancak çeşitli nedenlerle verimli şekilde kullanılamayan 20 kilometrelik içme suyu hattının yeniden işler hale getirilmesi amacıyla ihale gerçekleştirildi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Aşağı Yoncağaç, Yukarı Yoncağaç, Beyköy, Sefaköy, Hamamköy ve Halifeler köylerinin içme suyu ihtiyacına yönelik mevcut hattın yeniden kullanılabilir duruma getirilmesi hedefleniyor. Kütahya İl Özel İdaresi'nin desteğiyle yürütülecek çalışmalar çerçevesinde hatta gerekli bakım, onarım ve iyileştirmeler yapılacak. Böylece sistemin sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

Kaymakam Erkan Atam, köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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