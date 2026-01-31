Hindistan kapılarını Avrupa otomotiv sektörüne daha fazla açıyor

Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında tamamlanan serbest ticaret anlaşması kapsamında otomobillere uygulanan yüksek gümrük vergilerinin kademeli olarak düşürülmesi, Avrupalı üreticilerin dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı olan Hindistan'a erişimini önemli ölçüde artıracak.

AB ile Hindistan arasında 19 yıl önce başlayan serbest ticaret anlaşması müzakereleri, 27 Ocak'ta Yeni Delhi'de düzenlenen törenle sonuçlandı.

ABD'nin gümrük vergisi tehditleri ve Çin'in küresel ticarette artan hakimiyetine karşı, Brüksel ve Yeni Delhi ticari ilişkileri kuvvetlendirmeye karar verdi.

Yapılan ticaret anlaşması ile dünyanın en kalabalık ülkesi ve dördüncü büyük ekonomisi konumundaki Hindistan ile AB ekonomik ilişkilerinde yeni bir döneme girildi.

Anlaşma ile yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti gerçekleştiren AB ile Hindistan arasında gümrük vergileri ve idari işlemlerin azaltılması, böylece karşılıklı ticaretin daha kolay, ucuz ve hızlı hale getirilmesi amaçlandı.

Anlaşma ile Hindistan, diğer ticaret ortaklarının hiçbirine sağlamadığı seviyede gümrük vergisi indirimlerini ve iç piyasa erişimini AB'ye sağlamış olacak.

Bu kapsamda, Hindistan, AB mallarının yüzde 90'ından fazlasının ihracatındaki gümrük vergilerini düşürecek veya kaldıracak.

İthal otomobillere yüzde 110'a varan yüksek seviyede gümrük vergileri uygulayan Hindistan, bu tutumunu Avrupa üreticilerine karşı değiştirecek.

Avrupa otomobil üreticilerinin Hindistan piyasasına erişim imkanları artırılacak.

Yılda 4 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil pazarı konumunda olan Hindistan, Avrupa üreticilerinin binek otomobillerine yönelik tarifeleri düşürecek.

Böylece şimdiye kadar yüksek gümrük vergileriyle büyük ölçüde korunan Hint piyasası Avrupa otomobil firmaları için daha cazip hale gelecek.

Anlaşma ile ilk aşamada otomobil üreticileri 100 bin adet içten yanmalı motora sahip aracı yüzde 30-40 oranlarında gümrük vergisi ile Hindistan'a ihraç edebilecek.

Yıllık 34 bin adetle sınırlı olacak biçimde ithalat fiyatı 15 bin avro ile 35 bin avro arasında olan Avrupa otomobillerine uygulanan vergiler yüzde 35'e indirilecek.

33 bin adetle sınırlı şekilde 35 bin avro ile 50 bin avro arasında fiyatlandırılan otomobillere yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Ayrıca 50 bin avronun üzerindeki 33 bin otomobil için yüzde 30 seviyesinde indirimli bir gümrük vergisi oranı getirilecek. Böylece Hindistan'da en büyük gümrük vergisi indirimleri, en üst segment Avrupa otomobillerine uygulanmış olacak.

Zamanla ve kademeli biçimde Hindistan piyasasının serbestleşmesi daha da artacak. Anlaşmanın bütün unsurlarının yürürlüğe girmesiyle, Hindistan ithalat fiyatı 15 bin avro üzerindeki otomobillere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 10'a kadar indirecek. Bu seviyede düşük tarifeye yıllık 250 bin araçlık bir kota getirilecek.

Uygulama kapsamında Avrupalı üreticilerin Hindistan pazarında fiyatlarının daha makul seviyeye inmesi bekleniyor.

Bu durum Hindistan pazarının Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen başta olmak üzere çeşitli Avrupa otomobil üreticilerine açılması anlamına geliyor.

Öte yandan, yeni ticaret anlaşması kapsamında Hindistan, yılda 10 milyonun üzerinde otomobil satılan AB piyasasına 625 bin araç ihraç edebilecek.

Taraflar, elektrikli otomobiller için ilk 5 yıl boyunca herhangi bir tarife indirimi yapmayacak. Otomobil parçaları ve bileşenleri üzerindeki gümrük vergileri de 5-10 yıllık bir süre içinde kaldırılacak.

AB otomotiv tedarikçilerine Hindistan pazarına daha kolay erişim sağlanacak. Hindistan üreticileri de AB'ye gümrüksüz erişim imkanı bulacak.

Uzun zamandır kapasite düşürüp işçi çıkaran Avrupa otomobil üreticileri, bu duruma karşı satış yapabilecekleri yeni pazarlar arayışındaydı.

Avrupa otomotiv sektörü anlaşmayı olumlu karşıladı

AB-Hindistan ticaret anlaşmasını Avrupa otomotiv sektörü olumlu karşıladı.

Avrupa'daki bütün büyük üreticilerin çatı kuruluşu konumundaki Avrupa Otomobil Üreticileri Birliğinin (ACEA) konuya ilişkin açıklamasında, "Bu anlaşma, Avrupa otomobil ihracatının, bugüne kadar yüzde 110'a varan aşırı yüksek ithalat vergileriyle korunan 4 milyonluk binek otomobil pazarına girmesine büyük ölçüde yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret anlaşmasının kota sınırlamaları ve çeşitli tarifler içerdiğine işaret edilen açıklamada, bunun olası faydayı bir ölçüde sınırlandırabileceği belirtildi.

Avrupa Otomotiv Yan Sanayicileri Derneği (CLEPA) de AB ile Hindistan arasındaki ticaret anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

"Anlaşma, büyük ölçüde serbestleşmesi beklenen otomotiv bileşenleri ile Avrupa otomotiv tedarik sektörü açısından son derece olumlu bir gelişmeyi temsil ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupa otomotiv tedarikçilerinin küresel olarak rekabetçi kalabilmek için ihracat pazarlarına büyük ölçüde bağımlı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Hindistan'ın hızla büyüyen pazarına daha iyi erişimin, sektör için önemli stratejik ve ekonomik faydalar sunacağına dikkat çekildi.

Öte yandan, AB ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakereleri ilk olarak 2007 yılında başlatılmış, 2013'te askıya alınmıştı. Taraflar, 2022 yılında müzakerelere yeniden başlama kararı almıştı.

Hindistan'da 2025'te toplam yeni otomobil satışları önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarak 4 milyon 490 bine ulaştı.

Ülkeden geçen yıl en fazla otomobil satışını 1 milyon 786 binle Maruti Suzuki, 593 binle Mahindra, 568 binle Tata, 560 binle Hyundai, 321 binle Toyota, 259 binle Kia, 108 binle Skoda-Volkswagen gerçekleştirdi.