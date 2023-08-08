Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelindeki 508 demiryolu istasyonunun yenilenmesi için tahmini maliyeti 250 milyar Hindistan rupisi (3 milyar ABD doları üzerinde) olan bir proje başlattı. Demiryolu istasyonlarının yenilenmesi kapsamında platformlarda daha iyi oturma düzeni, modernize edilmiş bekleme odaları ve ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sağlanacak.

HABER: Hindistan 500'den fazla demiryolu istasyonunu yenileyecek

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

2. Hükümet binalarının çeşitli görüntüleri

3. Trenlerin ve demiryolu istasyonlarının çeşitli görüntüleri

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelindeki 508 demiryolu istasyonunun yenilenmesi için tahmini maliyeti 250 milyar Hindistan rupisi (3 milyar ABD doları üzerinde) olan bir proje başlattı. Pazar günü proje için yapılan sanal törende konuşan Modi, yenileme projesinin demiryolları ile seyahat edenlere daha iyi hizmet sunmayı amaçladığını söyledi.

Demiryolu istasyonlarının yenilenmesi kapsamında platformlarda daha iyi oturma düzeni, modernize edilmiş bekleme odaları ve ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sağlanacak.

Modi, hükümetin toplamda 1.300 demiryolu istasyonunu yenilemeyi amaçladığını, Pazar günü 508 demiryolu istasyonunun yenilenmesi için temel atıldığını belirtti.

Modi, "Yenileme projesi, demiryolları ve sade vatandaşın yanı sıra ülkedeki altyapı gelişimine yönelik büyük bir kampanya olacak" diye konuştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)