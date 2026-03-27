Hindistan, Rusya'dan yeni S-400 alımını da içeren askeri bütçeyi onayladı

YENİ Hindistan Savunma Bakanlığı, Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren 25 milyar dolarlık yeni askeri satın alım planını onayladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Tedarik Konseyinin ordu için 25 milyar dolarlık askeri satın alım bütçesini onayladığı belirtildi.

Bu bütçe dahilinde Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemleri alınması öngörülüyor.

Hindistan, 2018'de Rusya ile 5,3 milyar dolarlık S-400 anlaşması imzalamış, anlaşma kapsamındaki 5 sistemden 2'si henüz teslim edilmemişti.