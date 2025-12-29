Hile Denetmeni Fikriye Aslan: İşletmeler krediye ulaşmak için finansal tabloları bilinçli şekilde manipüle ediyor

Hileli finansal raporlama, şirketlerin en büyük risk alanlarından biri olmaya devam ediyor. Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Hile Denetmeni ve Adli Muhasebe Uzmanı Fikriye Aslan, şirketlerde yapılan finansal manipülasyonların nedenlerini, yöntemlerini ve sonuçlarını anlattı.

"HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA ŞU GÜNLERDE FAZLASIYLA YAPILIYOR"

Aslan, son dönemde şirketlerde hileli finansal raporlamanın yaygınlaştığını belirterek, "Hileli finansal raporlama şu günlerde fazlasıyla yapılıyor. Özellikle işletmeler krediye ulaşabilmek için finansal tablolarını olduğundan daha iyi göstermeye çalışıyor" dedi.

"FİNANSAL TABLOLARI MANİPÜLE EDEREK KREDİYE ULAŞMAK İSTİYORLAR"

Şirketlerin temel motivasyonuna dikkat çeken Aslan, "İşletme sermayesi bulmak için finansal tabloları manipüle ederek durumu olduğundan iyi gösterip krediye ulaşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Hileli raporlamanın şirket içinde sistematik bir süreç olduğunu vurgulayan Aslan, "Hileli finansal raporlamayı bir ortağın bilmeden devam etmesi mümkün değil. İnsanın ve paranın olduğu her yerde hile ve suistimal var" dedi.

"PRİM VE CİRO HEDEFLERİ HİLEYİ TETİKLİYOR"

Özellikle yıl sonlarına dikkat çeken Aslan, "Satış ve pazarlama biriminin başındaki kişi bütçeyi tutturamadığında hileli finansal raporlamaya başvurabiliyor. Bu durum çoğunlukla prim ve cirodan pay almak için yapılıyor" şeklinde konuştu.

"KAMUYU ALDATMANIN TCK'DA YAPTIRIMI VAR"

Hukuki boyuta da değinen Aslan, "Hileli finansal raporlamayı kamuyu aldatmak amacıyla yapıyorsanız Türk Ceza Kanunu'nda bunun ciddi yaptırımları var" uyarısında bulundu. Uluslararası verileri de paylaşan Aslan, "2022 yılı istatistiklerine göre bir şirket, hileli finansal raporlama yoluyla bir vakada ortalama 766 bin dolar kaybediyor. Hileyi ortaya çıkarmanın en etkili yollarından biri ise stok sayımlarıdır" dedi.